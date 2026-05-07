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Jogo do Brasil será transmitido no Mangueirão no último dia do Parárraiá 2026

O público poderá acompanhar gratuitamente no dia 13 de junho, quando ocorre a partida válida pela fase de grupos

O Liberal
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Seleção Brasileira contará com apoio do torcedor paraense (Joilson Marconne / CBF)

O Parárraiá – O São João da Amazônia terá, em 2026, dois fins de semana de programação e quatro dias de festa no estacionamento do Estádio Mangueirão. O evento será realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de junho e reunirá atrações musicais nacionais e artistas paraenses.

Durante o coquetel de lançamento da terceira edição do festival, realizado nesta quinta-feira (7), a governadora Hana Ghassan anunciou que o último dia da programação contará também com a transmissão ao vivo do jogo entre Seleção Brasileira e Seleção Marroquina de Futebol, válido pela fase de grupos da Copa do Mundo.

A partida está marcada para o dia 13 de junho, às 19h. Segundo Hana Ghassan, a proposta é unir duas grandes paixões do público em uma mesma programação. “O público vai encontrar duas paixões em um só evento”, afirmou durante o lançamento.

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