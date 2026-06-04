Novo livro de Auda Piani traz vivências de cinco comunidades paraenses sobre cozinhas amazônicas

O livro Elas Fazem o Pirão Render Quando a Farinha é Pouca, nova obra da escritora, pesquisadora e cozinheira Auda Piani, será lançado neste sábado (06), a partir das 18h, na Estação Cultural de Icoaraci, em Belém.

A obra, publicada pela Mezanino Editorial, é fruto de uma vivência em cinco comunidades paraenses: a comunidade quilombola do Pau Furado, em Salvaterra; a Vila do Ipauçu, em Ponta de Pedras; a Praia do Peruquara, em Quatipuru; a comunidade Pedra Branca, em Cotijuba; e a comunidade Santana do Aurá, em Ananindeua. O projeto correspondente foi contemplado pelo edital de Circulação – Patrimônio Cultural Imaterial PNAB 2025, no segmento de Cultura Alimentar.

Durante essas imersões, Auda coletou depoimentos, técnicas de preparo, receitas, insumos locais e trajetórias marcadas pela coexistência entre a escassez, a divisão e o acolhimento comunitário. O título da publicação, Elas Fazem o Pirão Render Quando a Farinha é Pouca, contrapõe-se à lógica do ditado “Farinha pouca, meu pirão primeiro”, evidenciando ações coletivas historicamente lideradas por mulheres da Amazônia.

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“Fazer o pirão render é transformar escassez em sustento”, destaca Auda ao enfatizar os saberes herdados de mães, avós, bisavós e outras mulheres que transformaram o alimento em experiência de sobrevivência e afeto.

O trabalho joga luz sobre o protagonismo feminino nas cozinhas da região amazônica, ambiente no qual os preparos tradicionais se conectam a relatos pessoais, laços de comunidade e ao vínculo com a terra, ressaltando hábitos de alimentação geracionais que manifestam identidade e pertencimento.

“O alimento narra histórias… e histórias de vida, do lugar e de identidade”, afirma a autora. “A farinha é um desses elementos e alimentos que perpassam nossas histórias aqui. Mulheres do Norte, mulheres que lutam por sustento. Fazer o pirão render não é apenas uma técnica culinária, é compartilhar, é estar junto, é apontar caminhos para que realmente a gente possa exercer nossa soberania e segurança alimentar.”

O lançamento do livro, programado para este final de semana a partir das 18h, convida os presentes a vivenciar o universo mapeado pela pesquisa de Auda. Uma barraca com cardápio tradicional estará em funcionamento, proporcionando ao público uma aproximação prática com os sabores e ingredientes que compõem esse repertório cultural.

O livro Elas Fazem o Pirão Render Quando a Farinha é Pouca exalta os saberes coletivos das mulheres do Norte (Divulgação)

Posteriormente, às 20h30, as atividades continuam na sala Cine Guajará com a exibição do documentário Cozinhando no Calor de Belém Antes da Chuva. Também de autoria de Auda Piani, a produção audiovisual é fruto de uma premiação e estabelece uma relação entre o conhecimento culinário e os impactos das mudanças climáticas. O projeto do filme foi contemplado pelo edital de produção de curta-metragem da Lei Paulo Gustavo (LPG) em 2023.

“É difícil traduzir todo o saber que existe em cada pessoa. O saber se traduz no fazer: quando joga a rede, quando cuida da farinha, quando rala mandioca, quando sabe qual é a lua em que tem melhor peixe. Tudo isso se faz no dia a dia, na vivência”, resume Auda.

Agende-se

Data: sábado, 6

Hora:a partir das 18h

Local: Estação Cultural de Icoaraci – Rua Padre Júlio Maria, ao lado da Igreja Matriz, em Icoaraci, Belém (PA).