História de amor entre Callum Turner e Dua Lipa começou com um livro

A história de amor da cantora Dua Lipa e do ator Callum Turner, que se casaram em uma cerimônia íntima em Londres no último domingo, 31, começou com um livro: Confiança, do argentino-americano Hernán Díaz.

O casal se conheceu no restaurante The River Cafe, na capital britânica, quando foram apresentados pelo dono do local, um amigo em comum. Poucos meses depois, se reencontraram em Los Angeles.

"Sentamos um ao lado do outro e percebemos que estávamos lendo o mesmo livro, o que é uma loucura", revelou Turner ao The Sunday Times. "O livro se chama Confiança e eu tinha acabado de terminar o primeiro capítulo; contei isso a ela, e ela olhou para mim e disse: 'Eu também acabei de terminar o primeiro capítulo'. Eu respondi: 'Então estamos na mesma página'", disse ele.

A cantora também contou a história à British Vogue, dizendo que Turner apareceu enquanto ela estava jantando com um amigo. Quando questionado se a coincidência do livro a fez pensar que os dois estavam destinados a ficarem juntos, ela respondeu: "Mil por cento."

Sobre o que é 'Confiança', livro que uniu Dua Lipa e Callum Turner?

Publicado no Brasil pela Intrínseca em 2022, Confiança tem como personagens centrais o casal fictício Benjamin e Helen Rask, formado por um magnata de Wall Street e uma herdeira excêntrica, que se tornaram figuras conhecidas na Nova York dos anos 1920. Em uma narrativa de quase um século, Hernán Díaz usa seus protagonistas para traçar uma história que examina relacionamentos, poder, classe e a diferença entre verdade e fato. O livro foi finalista do prêmio Pulitzer em 2022 e fez parte do clube do livro de Dua Lipa, chamado Service95, em março de 2024.

Casamento de Dua Lipa e Callum Turner

Juntos desde janeiro de 2024, a cantora de 30 anos e o ator de 36 oficializaram a união com uma cerimônia intimista no cartório Old Marylebone Town Hall, em Londres, na Inglaterra, com a presença de alguns poucos amigos e parentes.

Após a oficialização na capital britânica, Dua e Turner agora viajam para a Sicília, na Itália, onde comandarão uma festança de três dias, que durará de quinta-feira, 4, até sábado.

De acordo com o tabloide Daily Mail, a celebração contará com as presenças ilustres de Charli XCX, Elton John e Mark Ronson, além da estilista Donatella Versace.