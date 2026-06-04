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 Marcinho Carrera, Simara, Ciro Marcelo e Neto do Acordeon abrem o fim de semana no Sassaricando

Em Benevides, o festival segue até o dia 14 de junho na Arena externa do Ginásio Nagibão, com entrada garantida mediante a troca de duas embalagens plásticas por um ingresso

O Liberal
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Festival Sassaricando combina shows juninos, cultura amazônica e sustentabilidade em Benevides (Divulgação/Prefeitura de Benevides)

Marcinho Carrera e Simara comandam a programação do Sassaricando 2026, de Benevides, nesta sexta-feira (05). O line-up ainda prevê apresentações de Ciro Marcelo e Neto do Acordeon. As atividades ocorrem até o dia 14 de junho na área externa do Ginásio Nagibão, com foco na atração de público e no fomento da economia, do turismo e do mercado de trabalho na Região Metropolitana de Belém.

Nesta edição, o festival adota o tema "Celebrando as mãos que criam a cultura paraense", direcionando sua identidade para as origens amazônicas. A programação abrange o concurso de quadrilhas juninas, circuito de apresentações musicais, transmissão em tempo real e a Vila das Casas Temáticas. Este espaço foi planejado para proporcionar uma experiência visual e histórica voltada à difusão e salvaguarda do artesanato de diferentes territórios paraenses, onde cada instalação da vila atua como um espaço de exposição focado em práticas do artesanato local.

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A Casa do Miriti é dedicada à prática de Abaetetuba, com a exposição de brinquedos e embarcações confeccionados a partir do miritizeiro, palmeira característica das áreas de várzea da Amazônia. A Casa Marajoara é um espaço voltado à produção cerâmica da Ilha de Marajó e ao trabalho dos oleiros do distrito de Icoaraci, com exposição de peças produzidas em argila. A Casa da Floresta aborda a produção de mulheres ribeirinhas do sudeste do Pará, situadas nas proximidades do rio Tocantins, que utilizam talas de cipó na confecção de balaios, peneiras e abanos. A Aldeia Cultural concentra elementos da cultura dos povos indígenas da região de Altamira, demonstrando o desenvolvimento de biojoias com o uso de sementes e a aplicação de grafismos corporais com pigmentos de urucum e jenipapo. Por fim, a Casa Beira do Rio presta homenagem ao trabalho das artesãs da região do Aritapera, no Baixo Amazonas, responsáveis pela confecção de cuias ornamentadas, atividade reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil.

As atrações musicais deste fim de semana ainda incluem Léo Foguete, Baladeros e DJ Daniel Boney no sábado (06). No domingo (07), haverá Gigio Boy, DJ Léo Mix, Daniel do Acordeon e Caminhão MF Bet.

Na próxima semana, no dia 12, haverá Viviane Batidão, Carabao e Banda Pop Show. Fruto Sensual, Tupinambá e Banda Splash se apresentam no dia 13. Para fechar o Sassaricando, no dia 14 haverá Carol Lyne, Leidy Santos e Cezar Farias.

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Para quem não puder comparecer presencialmente, a cobertura completa será transmitida ao vivo, diariamente, a partir das 20h30, no canal oficial da Prefeitura no YouTube, detalhando os bastidores, entrevistas e a transmissão dos shows.

A festividade junina fortalece o Programa Benevides Recicla por meio de um mecanismo de troca de materiais recicláveis. O procedimento estabelece que o público pode trocar duas embalagens plásticas por um ingresso de acesso às apresentações musicais na arena externa do ginásio, vinculando o descarte de resíduos ao ingresso no espaço. A operação atua como um estímulo para a colaboração comunitária na gestão dos resíduos urbanos e na conservação do meio ambiente ao longo do período festivo.

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Cultura

Festival Sassaricando

Léo Foguete
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