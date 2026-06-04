‘Leona Veste Prada’ chega aos palcos para abalar Belém

Se na telona do cinema é ótimo, imagina frente a frente, no palco de teatro, e ainda mais com o molho da irreverência amazônica da influencer e atriz Leona Vingativa. Está se falando do espetáculo “Leona Veste Prada”, com direção de Tiago de Pinho, concebido a partir do icônico filme “O Diabo Veste Prada”, com Meryl Streep (como Miranda Priestly) e Anne Hathaway (como Andrea Sachs). “Leona Veste Prada” estreia em palcos paraenses neste sábado (6), às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, no centro de Belém.

“Leona Veste Prada”, espetáculo original da Casa de Artes Tiago de Pinho, marca a volta da personagem mais caótica da internet paraense aos palcos. O público vai assistir Leona Vingativa diante do maior desafio de sua carreira: manter seu império no mundo da moda enquanto enfrenta a volta de sua maior inimiga, Hipócrita.

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A trama do espetáculo foi inspirada livremente no universo de “O Diabo Veste Prada”. A montagem transporta os personagens para o centro da indústria fashion internacional. A protagonista Leona Priestly tornou-se um dos nomes mais influentes da moda mundial. Porém, essa posição de poder é ameaçada quando Hipócrita se infiltra em sua empresa a fim de destruir tudo o que Leona construiu.

Como já deu para ver, a peça mistura humor, cultura pop, referências paraenses e situações completamente absurdas. “Leona Veste Prada” reúne personagens já conhecidos pelo público, como Carminha, Walda, Nigel, Baby, Machuda Jr. e Gigi.

Toda essa turma mergulha em uma trama que envolve espionagem industrial, rivalidades históricas, prisões, desfiles de moda e reviravoltas inesperadas. Mas, por trás da comédia, o espetáculo também convida a plateia a refletir sobre pertencimento, origem e identidade. Até porque, no meio de todo o glamour, fama e disputa acirrada pelo sucesso, a protagonista Leona se vê obrigada a confrontar a própria história e a redescobrir quem ela realmente é.

Babado!

“O nosso trabalho na concepção desse espetáculo está sendo maravilhoso. A gente está fazendo um espetáculo incrível, ensaiando bastante para entregar um espetáculo maravilhoso para os fãs, para todo mundo que vai lá assistir”, diz Leona. Essa personagem da vida cultural de Belém conta com 19 anos de carreira e adianta que ao conferir a peça “vocês vão chorar, vão rir, porque tem a parte emocionante assim como tem as partes engraçadas, que são muitas, né?” “É tanta coisa que acontece nesse espetáculo que tá babado!”, completa.

O espetáculo é estrelado por Leona Vingativa e Paulo Colucci, com ele interpretando a arquirrival Hipócrita. Paulo Colucci encara a “missão” de viver um dos personagens centrais da trama. “Está incrível demais, o ensaio está a todo vapor. A gente está entregando o nosso melhor nesse espetáculo. A gente quer todo mundo lá no Margarida Schivasappa”, destaca Paulo.

Hipocrita (Paulo Colucci) e Leona Priestly (Leona Vingativa): confronto bem-humorado no palco do Margarida Schivasappa, em Belém (Flavio Contente)

O elenco reúne ainda nomes de destaque da cena artística paraense, como Yuri Marti, Geane Negrão, Graciane Gonçalves, Jessie Medeiros, Carol Cisz, Thaís Sintra, Scarlett Queen e o ex-participante do Big Brother Brasil 24, Marcos Vinícius, que retorna aos palcos da Casa de Artes Tiago de Pinho após sua participação no reality show.

Além de outros artistas convidados, formando um dos maiores elencos já reunidos pela Casa de Artes Tiago de Pinho. O espetáculo configura-se em uma celebração do humor, da amizade e da cultural regional.

Nessa quarta-feira (3), uma parte do elenco de “Leona Veste Prada” esteve na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. os atores Leona Vingativa, Paulo Colucci e Marcos Vinícius, além do diretor Tiago de Pinho, concederam entrevistas a jornalistas e radialistas da empresa e ainda deram um spoiler de como será o clima do espetáculo em Belém neste final de semana.

O diretor Tiago de Pinho destaca que o espetáculo reúne um “um time de atores incríveis que trabalham com a comédia para a gente realmente rir”. “O nosso maior presente é quando o público ri do que a gente propõe. Então, eu tenho dois atores principais, que são o Paulo Colucci e a Leona. São pessoas que sabem muito, muito, muito de comédia, de improviso, que trazem o melhor para a plateia. E o time que completa também é muito afinado. O principal é o nosso material humano, que é o que a gente tem de melhor para ofertar ao público”.

Fora a interpretação dos atores, o público vai conferir o figurino da peça que versa sobre moda, e como fruto de uma garimpagem em algumas lojas de Belém, como relata Tiago de Pinho. O diretor destaca que a mensagem de “Leona Veste Prada” é de que “hoje a gente vive em tempos muito superficiais, onde a gente só, basicamente, procura olhar para o externo”.

“A gente quer estar rico, a gente quer estar magro, a gente quer estar na moda, com roupa de marca. E a gente esquece quem a gente é, esquece nossas raízes. E é basicamente isso que a Leona vive na história, né? Ela sai desse ícone mundial da moda para relembrar que ela é a Leona do Jurunas, que ela é a Leona Vingativa, que ela e a história dela construíram um legado muito grande dentro dos Jurunas, dentro de Belém também”. Pelo clima revelado até agora, os atores de “Leona Veste Prada” tem tudo para compartilhar bons momentos com a plateia neste final de semana em Belém.

Serviço:

‘Leona Veste Prada’

Um espetáculo original de Tiago de Pinho

6 e 7 de junho de 2026 19h30

Teatro Margarida Schivasappa

🎟 Ingressos:

• Inteira: R$ 80

• Meia-entrada: R$ 40

• Promocional: R$ 45

Realização: Casa de Artes Tiago de Pinho

Texto e Direção: Tiago de Pinho Informações para imprensa: Casa de Artes Tiago de Pinho – Belém/PA

Contato: 91 98228-5353 Tiago Rodrigues de Pinho