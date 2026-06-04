Mãe de Vini Jr. e ex de Jojo Todynho reforçam rumores de romance após estarem juntos em jogo

Fernanda Cristina e Thiago Gonçalves frequentaram o Estádio do Maracanã no último domingo para assistir à partida da seleção brasileira de futebol. Ambos negam a existência de um relacionamento afetivo, classificando a convivência como amizade, mas de acordo com o Extra a relação está ocorrendo.

Nas plataformas digitais, não houve publicações que mostrassem os dois juntos no evento. No entanto, ambos realizaram postagens individuais a partir do estádio durante o jogo, sendo que Thiago Gonçalves estava acompanhado por sua filha.

VEJA MAIS

A chegada e a saída do local ocorreram no mesmo veículo de transporte coletivo do tipo van. O policial militar foi registrado na calçada externa do estádio enquanto aguardava a movimentação do veículo, posicionado ao lado da irmã do jogador Vini Jr.

Os relatos sobre uma possível relação entre ambos iniciaram-se no começo de maio, período em que foram vistos na área reservada do show do cantor Ferrugem. Posteriormente, Fernanda Cristina publicou uma fotografia com Thiago Gonçalves em sua conta na rede social Instagram, removendo a imagem logo em seguida com a justificativa de que a postagem ocorreu por equívoco.

O término do relacionamento de um ano entre Thiago Gonçalves e Jojo Todynho ocorreu no início de março, e o policial militar relatou ter tomado conhecimento do fim da relação por meio das redes sociais. Naquele período, ele declarou: "Momento delicado".