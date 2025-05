Jojo Todynho desiste de adoção na fase final e explica decisão: 'Não tive coragem'

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho revelou, nesta quarta-feira (21), que desistiu da adoção de Francisco, um menino angolano com quem criou fortes laços afetivos. A decisão foi compartilhada com seus seguidores durante uma interação no Instagram.

Jojo contou que o processo de adoção estava em fase final, mas que optou por não seguir com a guarda definitiva do garoto. Segundo a influenciadora, a escolha foi motivada pelo entendimento de que o melhor para Francisco seria permanecer com sua família biológica, com quem vive em Angola.

"Ele está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele, além da responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país que está um caos", declarou Jojo em seus stories. "E final do ano pretendo ir a Angola vê-lo."

Jojo conheceu Francisco em setembro de 2023, durante uma viagem ao país africano, e descreveu o encontro como “amor à primeira vista”. Emocionada, ela deu início ao processo de adoção logo após o retorno ao Brasil.