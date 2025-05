De Pai para Filho: Bokaloka se apresenta em Belém com o filho de Renatinho nos vocais

Neste sábado (24), o grupo Bokaloka se apresenta em Belém com a turnê “De Pai para Filho”. O evento será no Nabêra, a partir das 18h. Haverá ainda shows de Baladeros, Tamo Junto e Virtudão.

Em nova formação, um dos grandes nomes do cenário musical dos anos 90 e 2000 se apresenta com JP (João Paulo) nos vocais. O músico é filho do saudoso Renatinho Bokaloka, que faleceu em 2023. Por conta disso, a turnê percorre o Brasil com o nome “De Pai para Filho”.

O cantor assumiu os vocais e trouxe toda a essência e tradição que marcaram a história do grupo, com o toque especial que está no sangue. “É um privilégio estar no palco e interpretar as músicas do grupo. Cantar essas músicas que marcaram gerações e fizeram parte da vida de tanta gente é uma experiência única. Eu cresci ouvindo e vendo meu pai cantar essas canções e, hoje, poder estar nos palcos é uma responsabilidade muito grande, mas também uma das maiores alegrias da minha vida”, conta JP.

Além de realizar seu sonho, seguir os passos de Renatinho sempre foi a vontade do pai. Renatinho sonhava que o filho assumisse seu posto no grupo.

“O legado do meu pai é imenso. Ele tinha um amor verdadeiro por esta cidade (Belém), e eu sinto isso em cada abraço, em cada palavra de carinho que recebo dos fãs dele. É emocionante ver como a memória dele está viva aqui, e isso me dá ainda mais força para seguir com responsabilidade e gratidão. Tenho muito orgulho de ser filho do Renatinho e de manter viva essa conexão com o público que tanto o amava”, relembra.

A banda Bokaloka foi criada em 1995, no Rio de Janeiro, e os hits "Duas Paixões", "Que Situação" e "Shortinho Saint Tropez" até hoje estão na ponta da língua dos pagodeiros. No Pará, o grupo construiu uma relação sólida com presenças anuais em eventos locais.

“É uma honra enorme. Belém sempre foi uma cidade que abraçou o Bokaloka com muita força e verdade. Fazer parte dessa história e dar continuidade a esse legado é algo que me emociona muito”, pontua JP.

À frente do Bokaloka, JP tem sentido de perto esse carinho, mas também tem recebido bons sentimentos do público, com muita receptividade e afeto. Neste ano, o Bokaloka esteve em Belém, e ele pôde sentir tudo isso de perto.

“Tem sido incrível! A energia do público paraense é algo único. Desde a nossa última passagem por Belém, senti um carinho imenso, uma recepção calorosa que só reforça o quanto essa cidade tem uma conexão forte com o Bokaloka. Voltar agora para um show maior é motivo de muita alegria e responsabilidade, porque a gente quer sempre entregar o melhor para esse público que nos acolhe de forma tão especial”, finaliza JP.

Agende-se

Data: sábado, 24

Hora: 18h

Local: Nabêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém