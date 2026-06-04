Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Investimentos do Estado ampliam acesso à cultura e fortalecem o audiovisual paraense

Cine Alexandrino Moreira, no espaço Casa das Artes, em Belém, sala Paulo Miranda, no Museu do Marajó, e Cine Líbero Luxardo receberam melhorias para ampliar o acesso da população ao cinema e incentivar a produção audiovisual no Pará

O Liberal
fonte

Salas de cinema no Pará recebem investimentos para readequação, modernização e ampliação de espaços (Bruno Cecim/Ag. Pará)

O Governo do Pará tem investido na readequação, modernização e ampliação de espaços culturais para fortalecer a democratização do acesso à cultura e impulsionar o desenvolvimento do audiovisual paraense. Entre as iniciativas estão as melhorias realizadas no Cine Alexandrino Moreira, na Casa das Artes, em Belém, na sala Paulo Miranda, no Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, e no Cine Líbero Luxardo.

Há pouco mais de um mês, a Fundação Cultural do Pará (FCP) entregou o Cine Alexandrino Moreira, com capacidade para 68 pessoas e equipado com tecnologia de ponta. O espaço foi estruturado para fomentar a arte cinematográfica e contribuir para o aperfeiçoamento da produção cultural na Amazônia. 

O investimento foi viabilizado por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A sala Paulo Miranda, instalada no Museu do Marajó, também recebeu recursos da LPG.

“O Pará tem uma produção audiovisual muito rica e articulada. Avançar nesse segmento é um dos nossos objetivos. A sala Paulo Miranda, no Museu do Marajó, é muito simbólica por ser a primeira do município de Cachoeira do Arari e por levar o nome de um grande cineasta paraense. Paulo Miranda foi vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e deixou um legado importante para o cinema do nosso estado. Trabalhamos para fortalecer o cinema com estrutura de qualidade em todo o Pará”, destacou o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas.

Modernização e fortalecimento da rede de cinemas

Em 2023, após dez meses de obras, o Cine Líbero Luxardo foi entregue à população com melhorias estruturais que incluíram novo tratamento acústico, iluminação renovada na sala e nos corredores, novos pisos e pintura. O espaço passou a contar com 102 assentos e área destinada a Pessoas com Deficiência (PcD).

Frequentadora do local há quatro anos, a estudante de Psicologia Giovanna Queiroz, de 20 anos, destaca a importância do cinema como um espaço de resistência cultural e de valorização da produção audiovisual.

image (Edivaldo Sodré/ Ag. Pará)

“Vejo o Líbero, principalmente, como um espaço de troca. É um ambiente em que encontramos pessoas que compartilham o mesmo amor pela cultura, pela arte e pelo cinema. Além do sentimento de pertencimento, também existe a oportunidade de descobrir novas obras e conhecer produções realizadas por pessoas da nossa região”, afirmou.

A coordenadora do Cine Líbero Luxardo, Nádia Alves, ressaltou que a criação do Circuito de Cinema da FCP e a entrega de novas salas fortalecem a formação de público e ampliam o acesso à produção cinematográfica.

“Mais do que ampliar a oferta de sessões, esses espaços fortalecem o acesso gratuito ou popular ao cinema de qualidade, estimulam o pensamento crítico, incentivam a produção audiovisual amazônica e aproximam diferentes públicos de obras nacionais, independentes e internacionais que muitas vezes não chegam ao circuito comercial.

A iniciativa também contribui para movimentar a cena cultural paraense, criando ambientes de convivência, debate e formação, especialmente para estudantes, pesquisadores, artistas e jovens realizadores”, destacou.

Experiência cultural acessível

Há cerca de três anos frequentando o Cine Líbero Luxardo, Álvaro Mota, de 23 anos, recomenda a experiência para quem ainda não conhece o espaço.

“É muito importante existir um local em que a arte do cinema seja acessível, com preços que permitam às pessoas assistir a filmes e apresentações culturais sem precisar, necessariamente, ir a um shopping. Minha experiência mais marcante foi o ‘Ghibli Fest’, que reuniu vários filmes do Studio Ghibli”, contou.

Os investimentos realizados pelo Governo do Estado reforçam a política de fortalecimento da cultura e do audiovisual paraense, ampliando o acesso da população a equipamentos culturais de qualidade e incentivando a valorização da produção regional

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Cinema

Casa das Artes

Cine Alexandrino Moreira

Cine Líbero Luxardo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUSTENTABILIDADE

 Marcinho Carrera, Simara, Ciro Marcelo e Neto do Acordeon abrem o fim de semana no Sassaricando

Em Benevides, o festival segue até o dia 14 de junho na Arena externa do Ginásio Nagibão, com entrada garantida mediante a troca de duas embalagens plásticas por um ingresso

04.06.26 12h16

AFFAIR

Mãe de Vini Jr. e ex de Jojo Todynho reforçam rumores de romance após estarem juntos em jogo

Apesar de negarem o romance, os dois compartilharam publicações no estádio e foram vistos deixando o local juntos na mesma van

04.06.26 9h49

NOVIDADES

Beleza de novo presidente da São Clemente chama atenção e agita as redes sociais

Thiago Almeida assume a presidência da São Clemente após 24 anos de gestão de seu tio

04.06.26 9h45

SAÚDE

Carolina Dieckmann recebe alta hospitalar após quatro dias internada por infecção no rim

A atriz explicou que o tratamento terá continuidade em ambiente doméstico com repouso e uso de antibióticos

04.06.26 9h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

AFFAIR

Mãe de Vini Jr. e ex de Jojo Todynho reforçam rumores de romance após estarem juntos em jogo

Apesar de negarem o romance, os dois compartilharam publicações no estádio e foram vistos deixando o local juntos na mesma van

04.06.26 9h49

SAÚDE

Carolina Dieckmann recebe alta hospitalar após quatro dias internada por infecção no rim

A atriz explicou que o tratamento terá continuidade em ambiente doméstico com repouso e uso de antibióticos

04.06.26 9h22

CULTURA

‘Leona Veste Prada’ chega aos palcos para abalar Belém

Comédia em cima do filme icônico ‘O Diabo Veste Prada’ traz a toda a irreverência da influencer e atriz Leona Vingativa neste sábado (6) e domingo (7) no Teatro Margarida Schivasappa

04.06.26 9h15

NOVIDADES

Beleza de novo presidente da São Clemente chama atenção e agita as redes sociais

Thiago Almeida assume a presidência da São Clemente após 24 anos de gestão de seu tio

04.06.26 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda