Febre dos cromos: Espaços temáticos facilitam a troca de figurinhas da Copa do Mundo na Grande Belém

A pouco menos de uma semana para o início da Copa do Mundo de 2026, muitos colecionadores ainda correm contra o tempo para completar o álbum oficial do mundial. Para ajudar os apaixonados por futebol que estão em busca das figurinhas restantes, diversos pontos de troca e encontros estratégicos estão sendo realizados em Belém.

O torneio mais importante do futebol global ocorrerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho, tendo como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Para esta edição histórica, o álbum traz um total de 980 cromos, incluindo 68 especiais, distribuídos entre as 48 seleções que disputam a taça. Cada envelope, comercializado a R$ 7, vem com sete figurinhas. O investimento mínimo estimado para preencher todo o livro ilustrado é de aproximadamente R$ 1.004,90.

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A tradição de colecionar figurinhas da Copa do Mundo tem mobilizado fãs de futebol e, por conta disso, muitos espaços estão realizando encontros para a troca dos cromos. Em Ananindeua, diariamente no Shopping Metrópole Ananindeua, no piso L2, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h, ocorrem as trocas de figurinhas.

De acordo com Karin Said Dou, responsável pelo espaço, o objetivo é incentivar a interação entre os apaixonados por futebol e fortalecer a experiência em torno do álbum. “A proposta é promover o encontro de pessoas apaixonadas por futebol, criando um ambiente voltado para troca de figurinhas, interação e experiência entre os colecionadores”, destaca.

No Bosque Grão-Pará, a troca de figurinhas é realizada na Leitura, no Piso Térreo. Com entrada gratuita, a dinâmica funciona todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

O Boulevard Shopping Belém destinou um espaço especial para quem quer completar o álbum e viver a experiência de colecionar junto com outros apaixonados por futebol. Localizado no Lounge, no Piso 1, o espaço foi criado para facilitar o encontro entre colecionadores. A proposta é simples: quem tiver figurinhas repetidas pode levá-las ao stand e trocá-las com outras pessoas que também estão em busca dos cromos que faltam. A ação transforma o shopping em um ponto de encontro para famílias, amigos e fãs do esporte.

A ação acontece em parceria com a Visa BB e segue até o dia 27 de junho, durante o horário de funcionamento do shopping.

“Colecionar figurinhas é uma tradição que atravessa gerações e cria momentos de interação entre pais, filhos, amigos e torcedores. Receber esse espaço no Boulevard Shopping Belém é uma forma de aproximar ainda mais o público dessa experiência, oferecendo um ambiente confortável, seguro e acessível para as trocas”, destaca Thays Leitão, gerente de marketing do empreendimento.

No Parque Shopping Belém, os torcedores de todas as idades que querem completar o álbum e colecionar momentos dentro e fora dos estádios têm um espaço de troca de figurinhas que funciona de acordo com o horário do estabelecimento (das 10h às 22h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 11h às 22h). O local fica em frente à Renner e está liberado todos os dias.