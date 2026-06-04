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Miss Bumbum vira álbum da Copa e posa com corpo coberto por figurinhas de jogadores

Influenciadora Kerolay Chaves apostou em uma produção inusitada para lançar sua candidatura ao título de Musa da Copa do Mundo; montagem levou cerca de sete horas para ficar pronta

Hannah Franco

A Miss Bumbum 2025, Kerolay Chaves, chamou atenção nas redes sociais ao surgir com o corpo coberto por figurinhas de jogadores da Copa do Mundo. A produção foi criada para marcar o lançamento de sua candidatura ao título de Musa da Copa e transformou a influenciadora em uma espécie de "álbum vivo" do principal torneio de futebol do planeta.

Aos 24 anos, Kerolay aceitou o desafio proposto pela organização do concurso e decidiu apostar em uma homenagem diferente ao esporte. Em vez de recorrer aos elementos mais tradicionais, como camisas de seleções ou bolas de futebol, a influenciadora escolheu utilizar dezenas de figurinhas de atletas de diferentes países espalhadas pelo corpo.

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A causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo ela, a ideia surgiu após uma busca por referências relacionadas à Copa do Mundo. Ao não encontrar nada parecido, decidiu tirar o projeto do papel.

“Sempre fui apaixonada por futebol e sonhava em fazer algo especial ligado à Copa do Mundo. Quando surgiu o convite, eu quis fazer uma coisa diferente de tudo o que eu já tinha visto. Não queria apenas vestir uma camisa de seleção ou segurar uma bola. Eu procurei referências antes de começar e não encontrei nada parecido com a ideia de transformar o próprio corpo em um álbum da Copa”, afirmou.

A produção levou aproximadamente sete horas para ser concluída. Um dos maiores desafios, segundo Kerolay, foi selecionar quais jogadores fariam parte da composição. A intenção era reunir atletas que marcaram diferentes gerações da história do torneio.

“Eu queria escolher exatamente quais jogadores iam aparecer e quais figurinhas realmente tinham importância para mim. Tinha seleção que eu fazia questão de colocar e jogador que não podia faltar de jeito nenhum. A parte mais difícil foi organizar tudo sem exagerar”, contou.

Para a influenciadora, o ensaio também funciona como uma forma criativa de apresentar sua candidatura ao posto de Musa da Copa do Mundo.

“Se a ideia era chamar atenção para minha candidatura, acho que funcionou. Nunca imaginei virar um álbum da Copa, mas agora quero ver quem vai tirar de mim o título de musa do Mundial. Futebol sempre foi uma paixão na minha vida e achei divertido encontrar um jeito tão diferente de mostrar isso”, concluiu.

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