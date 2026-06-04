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Ex-piloto Ralf Schumacher oficializa casamento com empresário francês em Saint-Tropez

Ralf escolheu uma celebração intimista em uma das regiões mais famosas da Riviera Francesa

Estadão Conteúdo

O ex-piloto alemão Ralf Schumacher, de 50 anos, se casou com o empresário francês Etienne Bousquet-Cassagne, de 36, em uma cerimônia realizada em Saint-Tropez, no litoral sul da França. O casal está junto há cerca de dois anos e ficou noivo por três meses antes de oficializar a união.

Irmão mais novo do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, Ralf escolheu uma celebração intimista em uma das regiões mais famosas da Riviera Francesa. Para a cerimônia, os dois usaram ternos e gravatas iguais. Após a troca de alianças, comemoraram com um brinde de champanhe a bordo de uma lancha antes de receber familiares e amigos para uma festa.

Durante a celebração, os recém-casados trocaram de roupa e surgiram novamente com visuais coordenados, desta vez vestindo camisa polo e calças brancas. Conhecidos por preservar a privacidade, Ralf e Etienne raramente compartilham detalhes da vida pessoal e devem manter a discrição também em relação ao casamento.

2º piloto da F1 a se assumir gay

Ralf Schumacher é apenas o segundo ex-piloto homem da Fórmula 1 a assumir publicamente sua homossexualidade. O primeiro foi o britânico Mike Beuttler, que competiu na categoria durante a década de 1970 e morreu em 1988, aos 48 anos, em consequência de complicações associadas ao HIV.

Ao longo de sua trajetória na Fórmula 1, Ralf conquistou seis vitórias e subiu ao pódio em 27 oportunidades. Entre 1997 e 2007, defendeu as equipes Jordan Grand Prix, Williams e Toyota. Sua despedida da categoria aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 2007, disputado no Autódromo de Interlagos.

Quem é Etienne Bousquet-Cassagne?

Empresário francês, Etienne divide seu tempo entre a região da Costa Azul, na França, e a Cidade do Cabo. Entusiasta do universo dos vinhos, costuma publicar nas redes sociais conteúdos relacionados à enologia, viagens e ao estilo de vida próximo ao mar.

No Instagram, reúne pouco mais de 26 mil seguidores e, assim como Ralf, prefere manter sua vida privada distante da exposição pública.

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