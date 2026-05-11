Circo de Tirullipa pega fogo durante a madrugada em Natal; ninguém ficou ferido

O Circo do Tirú, comandado pelo humorista Tirullipa, foi atingido por um incêndio na madrugada desta segunda-feira (11), em Natal, no Rio Grande do Norte. O fogo atingiu a estrutura montada no estacionamento da Arena das Dunas. Ninguém ficou ferido. A s causas estão sendo investigadas.

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A informação foi confirmada pela equipe do artista, que informou ainda que o seguro do circo já foi acionado. Segundo o produtor de Tirullipa, o humorista seguia para o local após ser avisado sobre o incêndio.

De acordo com informações do portal G1, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h40 e utilizou três viaturas para controlar as chamas. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o fogo consumindo a estrutura principal do circo.

As equipes também fizeram buscas no espaço para verificar a presença de vítimas. Após cerca de uma hora de combate ao incêndio e trabalho de rescaldo, a ocorrência foi encerrada sem feridos. O local permanece isolado para perícia e avaliações de segurança.

Nas redes sociais, o espaço de entretenimento publicou uma nota lamentando o ocorrido. O texto foi compartilhado por Tirullipa, que escreveu: “O picadeiro está de luto”.

“Hoje vivemos um dos momentos mais tristes e difíceis da história do Circo do Tirú. Nesta madrugada, nosso circo foi atingido por um incêndio cujas causas ainda estão sendo apuradas. Felizmente, o mais importante permaneceu intacto: ninguém se feriu”, informou a equipe.

“O Circo do Tirú foi construído com sonho, trabalho, união e coração. E será com essa mesma essência que iremos nos reconstruir”, diz outro trecho da nota.

Ainda segundo o G1, a concessionária de energia elétrica também foi acionada para avaliar os geradores instalados no local. Após vistoria, os equipamentos foram encontrados desligados e sem risco adicional.