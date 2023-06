Tirullipa se entristece com fala de Gkay na Farofa: 'Não vejo como assédio'

Durante entrevista ao Podcats, Tirullipa diz que continua amigo de Gkay após ser acusado de assédio sexual na Farofa da Gkay do ano passado. Porém, o humorista afirma que ficou magoado com a nota que ela publicou dizendo que ele foi expulso: "A nota que me deixou triste, pela forma como foi dita: expulso por assédio sexual. Eu não vejo até hoje como assediar sexualmente alguém. Não. É uma brincadeira de mau gosto, de muito mau gosto, isso eu vou pro resto da vida assumir. Foi uma brincadeira de mau gosto e eu paguei por isso, estou pagando. Mas foi muito pesado, você ser pai de duas filhas e ser acusado, expulso por assédio", confessou.

Na situação, que ocorreu no ano passado, Tirullipa postou nas redes sociais uma frase que os fãs interpretaram como uma indireta: "Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam". Agora, ele nega que tenha sido expulso do evento: "Eu preferi sair, porque eu conversei com ela e falei: não vou ficar numa coisa que tá todo mundo apontando. E cara, se eu for fazer mal para você, eu prefiro sair. Não foi uma expulsão", garantiu.

