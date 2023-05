Tirullipa está sendo processado por importunação sexual em Farofa da Gkay; entenda

Após a acusação de importunação sexual e dano moral durante a última "Farofa da Gkay", o humorista Tirullipa estaria sendo processado por duas mulheres envolvidas no caso, afirma o perfil Gossip do Dia no Instagram.

VEJA MAIS

O episódio aconteceu durante a festa organizada pela influenciadora Gessica Kayane, no final de 2022. Na ocasião, o influenciador estava participando de uma dinâmica em uma banheira com outros convidados. Duas mulheres anônimas, que estavam no local, o acusam de ter desamarrado o biquíni de uma e tocado na região íntima de outra.

“No caso concreto, a conduta ilícita cometida pelo promovido consistiu no comportamento de desamarrar a roupa da demandante ******* e tocar nos se*os da demandante *********, sem o consentimento de ambas, expondo-as a uma situação vexatória e constrangedora na frente de inúmeras pessoas e, logo depois, publicar o vídeo em suas redes sociais.”, diz um trecho do processo divulgado pelo perfil Gossip do Dia.

Na época, Tirullipa foi expulso da festa e gravou um vídeo reconhecendo o erro. Até o momento ele não se pronunciou sobre o possível processo.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)