Tirullipa deixa de seguir Gkay no instagram e manda indireta para a amiga

A Farofa da Gkay todos os anos vem ganhando maior notoriedade no mundo da internet. A programação de 2022 terminou nesta quarta-feira (7) e um dos acontecimentos que marcou esta edição foi a expulsão do humorista Tirullipa. Nesta quinta-feira (8), o humorista deixou de seguir a dona da festa e amiga particular, Gkay.

Em decorrência do mau comportamento do humorista, já que ele tirou o biquíni de várias convidadas durante uma brincadeira, ele foi expulso pela organização do evento na última terça-feira (6). Dois dias após a expulsão, ele decidiu deixar de seguir a amiga e ainda fez uma indireta pelas redes sociais.

VEJA MAIS

“Errar é humano, mas não deixe seus amigos errarem, e ajudem eles mesmo no erro, pois amigo de verdade não deixa o coleguinha para trás”, disse o humorista.