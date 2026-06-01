Falha na execução do hino nacional por Belo e Alcione gera críticas: ‘Deixaram o hino morrer’

A apresentação do Hino Nacional Brasileiro antes do amistoso entre Brasil e Panamá, realizado neste domingo (31), no Estádio Maracanã, gerou grande repercussão nas redes sociais. Os cantores Belo e Alcione protagonizaram um momento que chamou a atenção dos torcedores e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.

Durante a execução do hino, uma possível falha técnica no sistema de retorno de áudio teria dificultado a sincronização dos artistas com a melodia oficial. O problema fez com que a apresentação fosse realizada fora do ritmo em alguns trechos, situação que não passou despercebida pelo público presente e pelos espectadores que acompanhavam a transmissão da partida.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

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Vídeos viralizaram e renderam críticas e brincadeiras

Poucos minutos após a apresentação, vídeos do momento começaram a circular nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações e comentários. Muitos internautas reagiram com humor, enquanto outros classificaram a execução como um dos episódios mais constrangedores já vistos no estádio.

Entre as publicações que ganharam destaque, uma usuária escreveu: "Belo e Alcione deixando o hino morrer", em referência ao desencontro entre a voz dos artistas e a música. Já outro internauta foi mais crítico: "Um dos momentos mais vexatórios da história do Maracanã. Parecia que o Belo não sabia cantar o Hino Nacional e a Alcione tentando ajudar...".

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)