Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guns N' Roses em Belém: como começou a amizade entre Axl Rose e Alcione?

Encontro entre os artistas e trocas nas redes sociais alimentam curiosidade dos fãs antes de show na capital

Hannah Franco
fonte

Como começou a história entre Axl Rose e Alcione? Entenda (Reprodução/Instagram)

A chegada do Guns N' Roses a Belém tem movimentado fãs e aumentado a expectativa para o show marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. Além do repertório da banda, outro ponto que chama atenção é a relação curiosa entre o vocalista Axl Rose e a cantora Alcione.

A conexão entre os artistas, embora pontual, virou assunto recorrente entre fãs nas redes sociais ao longo dos anos, especialmente após encontros e interações públicas.

VEJA MAIS

image Guns N’ Roses em Belém: confira 5 músicas da banda que viraram melody e brega no Pará 🎶
Hits da banda ganharam versões em brega e tecnomelody e seguem como sucesso nas aparelhagens

image Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist
Apresentação no Mangueirão será no dia 25 de abril de 2026 e deve reunir grandes sucessos da banda

Como começou a relação entre Axl Rose e Alcione?

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2014, no aeroporto de Recife, em Pernambuco. Na ocasião, Alcione registrou o momento e compartilhou uma foto ao lado do vocalista. Na publicação, a cantora demonstrou entusiasmo com o encontro.

“Hoje ganhei meu dia! Encontrei meu ídolo AXL ROSE! Abracei, beijei, cheirei, fiz tudo que tinha direito!”, escreveu. Axl Rose também publicou a imagem e elogiou a artista brasileira, chamando-a de “incrível Alcione Nazareth”.

image (Reprodução)

Homenagem no Rock in Rio viralizou

No ano seguinte, em 2015, a cantora voltou a mencionar o músico durante sua apresentação no Rock in Rio. Na ocasião, Alcione subiu ao palco usando uma camisa estampada com o rosto de Axl Rose. A atitude repercutiu nas redes sociais.

Em publicação, ela escreveu: “Já que ele não veio, eu o trouxe: Axl Rose! Cheguei, Rock in Rio!”. O vocalista respondeu à homenagem nas redes sociais, agradecendo e dizendo se sentir honrado com o gesto. A cantora também respondeu, reforçando a admiração.

Amizade virou teoria entre fãs

Após as interações, internautas passaram a especular sobre uma possível amizade próxima entre os dois artistas. Montagens e conteúdos compartilhados nas redes ampliaram essa percepção. No entanto, não há confirmação de uma relação próxima.

Em entrevista ao programa “Altas Horas”, da TV Globo, Alcione comentou o encontro e explicou que o contato não evoluiu além disso. “Sou fã dele. Nunca pensei em encontrá-lo”, afirmou. A cantora também revelou que chegou a enviar sua discografia completa para o músico, mas destacou que a relação não passou desse contato inicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alcione

axl rose

Guns n' Roses
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

VÍDEO: Em Belém, Giovanna Antonelli mata desejo por tacacá e compartilha momento na web: 'O melhor'

A atriz esteve de passagem na capital paraense na última quarta-feira (25)

26.03.26 15h22

OFICINA

Festival Feira Viva promove capacitação em bolos e doces vegetais para intolerâncias alimentares

Oficina conduzida pela chef Lorena Coelho ensina a adaptar receitas para restrições alimentares e fortalece a economia criativa

26.03.26 11h52

CULTURA

Tupinambá, Crocodilo e Rubi recebem título de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial em Belém

O reconhecimento oficial valoriza a cultura das aparelhagens e do tecnomelody em Belém, impulsionando a identidade musical e a economia criativa de toda a Amazônia

26.03.26 10h24

PEGOU MAL

Retiro dos Artistas se pronuncia após 'Beiçola' reclamar da convivência e 'falta de prazer'

No posicionamento, a entidade afirmou que as declarações do ator não refletem a experiência da maioria dos moradores

26.03.26 10h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

AMIZADE DO ROCK?

Guns N' Roses em Belém: como começou a amizade entre Axl Rose e Alcione?

Encontro entre os artistas e trocas nas redes sociais alimentam curiosidade dos fãs antes de show na capital

27.03.26 0h09

MARAVILHOSA

Atriz Mel Maia exibe corpão em fotos de biquíni e sem sutiã; veja

A jovem de 20 anos mostrou sua "vida ultimamente"

15.02.25 11h06

LANÇAMENTO

Criador de Leuriscleia anuncia lançamento e aposta em nova fase musical

Single já está disponível nas plataformas digitais e marca momento mais estratégico e autoral na carreira do artista

26.03.26 23h56

CULTURA

Guns N' Roses em Belém: show no Mangueirão reforça paixão dos paraenses pela banda

A partir desta quarta (25), resta um mês para a apresentação única e histórica da banda em solo paraense, na Amazônia

25.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda