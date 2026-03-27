Guns N' Roses em Belém: como começou a amizade entre Axl Rose e Alcione?

A chegada do Guns N' Roses a Belém tem movimentado fãs e aumentado a expectativa para o show marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão. Além do repertório da banda, outro ponto que chama atenção é a relação curiosa entre o vocalista Axl Rose e a cantora Alcione.

A conexão entre os artistas, embora pontual, virou assunto recorrente entre fãs nas redes sociais ao longo dos anos, especialmente após encontros e interações públicas.

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Como começou a relação entre Axl Rose e Alcione?

O primeiro encontro entre os dois ocorreu em 2014, no aeroporto de Recife, em Pernambuco. Na ocasião, Alcione registrou o momento e compartilhou uma foto ao lado do vocalista. Na publicação, a cantora demonstrou entusiasmo com o encontro.

“Hoje ganhei meu dia! Encontrei meu ídolo AXL ROSE! Abracei, beijei, cheirei, fiz tudo que tinha direito!”, escreveu. Axl Rose também publicou a imagem e elogiou a artista brasileira, chamando-a de “incrível Alcione Nazareth”.

(Reprodução)

Homenagem no Rock in Rio viralizou

No ano seguinte, em 2015, a cantora voltou a mencionar o músico durante sua apresentação no Rock in Rio. Na ocasião, Alcione subiu ao palco usando uma camisa estampada com o rosto de Axl Rose. A atitude repercutiu nas redes sociais.

Em publicação, ela escreveu: “Já que ele não veio, eu o trouxe: Axl Rose! Cheguei, Rock in Rio!”. O vocalista respondeu à homenagem nas redes sociais, agradecendo e dizendo se sentir honrado com o gesto. A cantora também respondeu, reforçando a admiração.

Amizade virou teoria entre fãs

Após as interações, internautas passaram a especular sobre uma possível amizade próxima entre os dois artistas. Montagens e conteúdos compartilhados nas redes ampliaram essa percepção. No entanto, não há confirmação de uma relação próxima.

Em entrevista ao programa “Altas Horas”, da TV Globo, Alcione comentou o encontro e explicou que o contato não evoluiu além disso. “Sou fã dele. Nunca pensei em encontrá-lo”, afirmou. A cantora também revelou que chegou a enviar sua discografia completa para o músico, mas destacou que a relação não passou desse contato inicial.