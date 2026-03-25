Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist

Falta um mês para o show do Guns N’ Roses em Belém. A apresentação está marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, como parte da nova turnê da banda pelo Brasil. A capital paraense está entre as nove cidades incluídas na turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

O grupo retorna ao país após a última passagem, realizada entre outubro e novembro, com shows em diferentes capitais. Em Belém, o público também contará com a apresentação da banda Raimundos, responsável pela abertura. Os ingressos seguem disponíveis para compra online e em ponto físico.

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A nova série de shows também marca uma mudança na formação do grupo, com a estreia do baterista Isaac Carpenter, que assume o posto após a saída de Frank Ferrer, que permaneceu por 19 anos na banda. A formação atual conta ainda com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Duff McKagan (baixo), Richard Fortus (guitarra), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).

Com a nova turnê, o Guns N’ Roses chega à 11ª passagem pelo Brasil, reforçando a relação com o público brasileiro. A banda costuma reunir grandes plateias no país e mantém uma base consolidada de fãs. Desde o anúncio, a apresentação em Belém tem gerado repercussão nas redes sociais, com expectativa do público local para o evento.

Setlist do Guns N’ Roses deve incluir clássicos

O repertório previsto é baseado no show realizado em outubro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, que reuniu cerca de 49 mil pessoas. Na ocasião, a banda apresentou mais de 30 músicas em um show com duração superior a três horas.

Entre as canções mais aguardadas estão “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City”. Confira a possível setlist do show:

Welcome to the Jungle

Bad Obsession

Chinese Democracy

Pretty Tied Up

Mr. Brownstone

It’s So Easy

The General

Perhaps

Slither (Velvet Revolver)

Live and Let Die (Wings)

Hard Skool

Wichita Lineman (Jimmy Webb)

Absurd

Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath)

Never Say Die (Black Sabbath)

Estranged

Yesterdays

Double Jive Talkin

Don’t Cry

Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan)

Thunder and Lightning (Thin Lizzy)

This I Love

Civil War

You Could Be Mine

Solo de Slash + Sweet Child O’ Mine

November Rain

Rocket Queen

Human Being (New York Dolls)

Nightrain

Paradise City

Serviço

Data: 25 de abril de 2026

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)

Abertura dos portões: 16h

Início do show: 21h

Ingressos: venda online e em ponto físico

Classificação: 18 anos; menores de 12 a 17 anos apenas com responsáveis ou autorização