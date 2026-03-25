Quais músicas vão tocar no show do Guns N’ Roses em Belém? Confira a setlist
Apresentação no Mangueirão será no dia 25 de abril de 2026 e deve reunir grandes sucessos da banda
Falta um mês para o show do Guns N’ Roses em Belém. A apresentação está marcada para o dia 25 de abril de 2026, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, como parte da nova turnê da banda pelo Brasil. A capital paraense está entre as nove cidades incluídas na turnê “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.
O grupo retorna ao país após a última passagem, realizada entre outubro e novembro, com shows em diferentes capitais. Em Belém, o público também contará com a apresentação da banda Raimundos, responsável pela abertura. Os ingressos seguem disponíveis para compra online e em ponto físico.
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A nova série de shows também marca uma mudança na formação do grupo, com a estreia do baterista Isaac Carpenter, que assume o posto após a saída de Frank Ferrer, que permaneceu por 19 anos na banda. A formação atual conta ainda com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Duff McKagan (baixo), Richard Fortus (guitarra), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores).
Com a nova turnê, o Guns N’ Roses chega à 11ª passagem pelo Brasil, reforçando a relação com o público brasileiro. A banda costuma reunir grandes plateias no país e mantém uma base consolidada de fãs. Desde o anúncio, a apresentação em Belém tem gerado repercussão nas redes sociais, com expectativa do público local para o evento.
Setlist do Guns N’ Roses deve incluir clássicos
O repertório previsto é baseado no show realizado em outubro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo, que reuniu cerca de 49 mil pessoas. Na ocasião, a banda apresentou mais de 30 músicas em um show com duração superior a três horas.
Entre as canções mais aguardadas estão “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain” e “Paradise City”. Confira a possível setlist do show:
- Welcome to the Jungle
- Bad Obsession
- Chinese Democracy
- Pretty Tied Up
- Mr. Brownstone
- It’s So Easy
- The General
- Perhaps
- Slither (Velvet Revolver)
- Live and Let Die (Wings)
- Hard Skool
- Wichita Lineman (Jimmy Webb)
- Absurd
- Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath)
- Never Say Die (Black Sabbath)
- Estranged
- Yesterdays
- Double Jive Talkin
- Don’t Cry
- Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan)
- Thunder and Lightning (Thin Lizzy)
- This I Love
- Civil War
- You Could Be Mine
- Solo de Slash + Sweet Child O’ Mine
- November Rain
- Rocket Queen
- Human Being (New York Dolls)
- Nightrain
- Paradise City
Serviço
Data: 25 de abril de 2026
Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão)
Abertura dos portões: 16h
Início do show: 21h
Ingressos: venda online e em ponto físico
Classificação: 18 anos; menores de 12 a 17 anos apenas com responsáveis ou autorização
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