Guns N' Roses e outros artistas impediram uso de músicas em documentário sobre esposa de Trump

O produtor Marc Beckman revelou à Variety que diversos artistas impediram o licenciamento de suas músicas para o documentário Melania, que aborda a vida de Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos. As recusas incluíram um pedido do diretor Paul Thomas Anderson e do músico Jonny Greenwood para remover um trecho da trilha sonora da obra cinematográfica.

O pedido de remoção do trecho da trilha de Trama Fantasma (2017) foi feito há cerca de duas semanas por Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, membro do Radiohead. O documentário Melania, por sua vez, estreou nos cinemas em janeiro.

O "não" de Guns N' Roses e outros artistas

Segundo o produtor Marc Beckman, a equipe do filme não conseguiu licenciar algumas das músicas pretendidas por "questões políticas envolvidas". Ele destacou o caso do Guns N' Roses: "Eles se dividiram politicamente", afirmou Beckman.

Beckman explicou que um dos membros da banda de rock liberou o uso, enquanto o outro recusou, exigindo aprovação de todos. "Precisávamos da aprovação de todos para incluí-la no filme. Então, o Guns N' Roses foi definitivamente uma decepção para nós", contou o produtor.

A cantora jamaicana Grace Jones também não liberou o uso de uma faixa no documentário. Beckman argumentou que ela "não conseguiu superar o obstáculo político, apesar de o filme não ser político". Ele ainda afirma que quase conseguiu os direitos de uma música de Prince, mas o espólio do músico interveio.

Licenças obtidas e surpresa do produtor

Por outro lado, o documentário conseguiu incluir músicas de Elvis Presley, Michael Jackson, Tears for Fears, Aretha Franklin e Rolling Stones. A trilha de Trama Fantasma, alvo do pedido de remoção, também faz parte da obra.

Marc Beckman disse à Variety que ficou surpreso com alguns artistas contatados que, supostamente, gostavam do presidente Donald Trump. Ele se recusou a citar nomes, mas revelou que "muitos artistas de rock clássico, verdadeiros lutadores pela liberdade nos anos 60", eram fãs de Trump, mas foram barrados pelas gravadoras que detinham os direitos autorais.

Produtor recusa remover trilha sonora

Sobre o pedido de Anderson e Greenwood pela remoção da música, Beckman afirmou que não pretende fazê-lo. "Claro que não. Por favor, diga a ele que pode me ligar se quiser conversar sobre isso. Mas essa música estará no filme para sempre, independentemente da plataforma", declarou o produtor.

O produtor defende a permanência da trilha sonora de Trama Fantasma, alegando que a licença adequada foi obtida com a Universal Pictures. Contudo, Anderson e Greenwood afirmaram que o estúdio teria autorizado o uso sem consultá-los, o que configuraria quebra de acordo contratual, apesar de o músico não possuir os direitos autorais da trilha.