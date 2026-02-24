Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Guns N' Roses e outros artistas impediram uso de músicas em documentário sobre esposa de Trump

Produtor do filme "Melania" revela que Guns N' Roses e Grace Jones negaram licença e defende manutenção de trilha sonora

O Liberal

O produtor Marc Beckman revelou à Variety que diversos artistas impediram o licenciamento de suas músicas para o documentário Melania, que aborda a vida de Melania Trump, primeira-dama dos Estados Unidos. As recusas incluíram um pedido do diretor Paul Thomas Anderson e do músico Jonny Greenwood para remover um trecho da trilha sonora da obra cinematográfica.

O pedido de remoção do trecho da trilha de Trama Fantasma (2017) foi feito há cerca de duas semanas por Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood, membro do Radiohead. O documentário Melania, por sua vez, estreou nos cinemas em janeiro.

O "não" de Guns N' Roses e outros artistas

Segundo o produtor Marc Beckman, a equipe do filme não conseguiu licenciar algumas das músicas pretendidas por "questões políticas envolvidas". Ele destacou o caso do Guns N' Roses: "Eles se dividiram politicamente", afirmou Beckman.

Beckman explicou que um dos membros da banda de rock liberou o uso, enquanto o outro recusou, exigindo aprovação de todos. "Precisávamos da aprovação de todos para incluí-la no filme. Então, o Guns N' Roses foi definitivamente uma decepção para nós", contou o produtor.

A cantora jamaicana Grace Jones também não liberou o uso de uma faixa no documentário. Beckman argumentou que ela "não conseguiu superar o obstáculo político, apesar de o filme não ser político". Ele ainda afirma que quase conseguiu os direitos de uma música de Prince, mas o espólio do músico interveio.

Licenças obtidas e surpresa do produtor

Por outro lado, o documentário conseguiu incluir músicas de Elvis Presley, Michael Jackson, Tears for Fears, Aretha Franklin e Rolling Stones. A trilha de Trama Fantasma, alvo do pedido de remoção, também faz parte da obra.

Marc Beckman disse à Variety que ficou surpreso com alguns artistas contatados que, supostamente, gostavam do presidente Donald Trump. Ele se recusou a citar nomes, mas revelou que "muitos artistas de rock clássico, verdadeiros lutadores pela liberdade nos anos 60", eram fãs de Trump, mas foram barrados pelas gravadoras que detinham os direitos autorais.

Produtor recusa remover trilha sonora

Sobre o pedido de Anderson e Greenwood pela remoção da música, Beckman afirmou que não pretende fazê-lo. "Claro que não. Por favor, diga a ele que pode me ligar se quiser conversar sobre isso. Mas essa música estará no filme para sempre, independentemente da plataforma", declarou o produtor.

O produtor defende a permanência da trilha sonora de Trama Fantasma, alegando que a licença adequada foi obtida com a Universal Pictures. Contudo, Anderson e Greenwood afirmaram que o estúdio teria autorizado o uso sem consultá-los, o que configuraria quebra de acordo contratual, apesar de o músico não possuir os direitos autorais da trilha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA

MELANIA

MÚSICA

RETIRADA

GUNS N' ROSES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

Museu das Amazônias inicia pintura de painel com realidade aumentada de artista paraense

A obra assinada pelo artista Kambô Art marca o período de troca das exposições internas e pode ser acompanhada pelo público em tempo real

24.02.26 9h35

CULTURA

Pará pode ter representante no Lollapalooza Brasil 2026; veja como participar da votação

Escolha é feita online pelo site da 89 FM até esta terça-feira (24)

24.02.26 7h30

CARNAVAL EM BELÉM

Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

As retiradas acontecerão nos dias 24 e 25 de fevereiro

23.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

FOLIA

Paolla Oliveira reage a desejo picante de fã e namorada: 'Que é isso, cara?'

Atriz dividiu com os seguidores registros de bastidores e momentos de descontração do Carnaval de 2026

24.02.26 10h45

EM CLIMA DE ROMANCE

Wanessa Camargo vive novo affair com ator da Globo; saiba quem é

Os dois foram vistos juntos curtindo o Carnaval, no Rio

24.02.26 16h40

ALOPECIA

Gretchen aparece sem prótese capilar após anunciar tratamento; veja como ela está!

A cantora revelou que fará uma doação solidária de sua lace a um projeto social

24.02.26 15h48

POLÊMICA

BBB 26: após Sincerão, Chaiany perde mais de 300 mil seguidores no Instagram em poucas horas

"Galinha que acompanha pato morre afogada" ... O público do programa não gostou das últimas atitudes da sister durante a dinâmica do Sincerão

24.02.26 15h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda