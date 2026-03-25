Guns N' Roses em Belém: show no Mangueirão reforça paixão dos paraenses pela banda

São mais de quatro décadas de estrada. Então, não é de se admirar que o Guns N´ Roses tenha muitos fãs e tenha influenciado muita gente mundo afora. Em Belém, também são muitos fãs e artistas que têm como referência essa banda de hard rock surgida em Los Angeles em 1985. E essa turma toda não vê a hora de chegar o dia do grande show que o grupo fará pela primeira vez em Belém. Até porque, a partir desta quarta-feira (25) será praticamente um mês apenas para a única apresentação que Axl Rose (vocals), Slash (lead vocal) e companhia farão em solo paraense. Detalhe: quem vai abrir o show do Guns no Mangueirão será o grupo Raimundos, um dos grandes nomes do rock nacional.

O show do Guns em Belém, além de ser inédito na capital paraense, vai marcar o encerramento oficial da turnê brasileira, intitulada "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things".

Entre os fãs e artistas que acompanham a carreira do Guns está a cantora Wellen Ávila. "O Guns N’ Roses é a personificação da energia e da atitude que eu busco levar para o palco. Eles conseguem unir a agressividade do rock com melodias que tocam o coração de qualquer pessoa, independente da geração. Para mim, eles são a prova de que o rock é atemporal e visceral", diz Wellen.

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Essa artista destaca que o que mais a fascina na banda "é a capacidade deles de criar hinos". "A combinação da voz icônica do Axl com os solos inesquecíveis do Slash cria uma sonoridade única. Eu busco essa mesma entrega: quero que cada nota e cada frase que eu canto cheguem ao público com a mesma intensidade que eles transmitem. É um evento imperdível na cidade, tão marcante quanto a vinda de Scorpions e Iron Maiden que pude presenciar. Com certeza, não perderei a oportunidade de fazer parte deste momento e de certamente desta grande aula que teremos ao vivo", ressalta a cantora.

Rock n' roll

Fã de carterinha da banda, o cantor Markinho Duran já se programou para conferir o show no Mangueirão. "Todo mundo que aprecia o bom e velho rock'n'roll vai tá por lá, né? Então, eu não vou perder essa chance de jeito nenhum", enfatiza. E Markinho tem bons motivos para não perder mesmo a apresentação da banda.

Como ele próprio diz, "o Guns N' Roses, sem dúvida nenhuma, talvez seja a última banda de hard rock, ou rock mesmo, mais pesado, com baladas românticas, a aparecer na história do rock". Markinho Duran destaca que a banda tem vários diferenciais. "A voz rasgada do Axl é algo que ficou muito característico. Mas, não é só isso. O Axl é um ótimo compositor, é um ótimo pianista, ele tem uma ótima performance", aponta o cantor.

Desde o começo da carreira, os rapazes do Guns tinham preocupação com a identidade visual, como assinala Markinho. No caso, a bandana nos cabelos compridos e a calça apertada de Axl Rose. O guitarrista Slash ganhou uma imagem atrelada a uma cartola, ou seja, esse item virou uma marca registrada do músico, além da identidade visual dos outros músicos da banda.

"Mas, a performance sempre foi algo muito forte dentro do trabalho do Guns N' Roses, além das músicas sempre viscerais. Então, é um conjunto de forças agregadass que faz o Guns N´ Roses romper essa barreira do tempo. Dificilmente, nós teremos outra banda de rock, na vertente rock, hard rock, com a mesma notoriedade do Guns N´ Roses", afirma Markinho Duran, com 39 anos de carreira musical e que desde os tempos da banda Violeta Púrpura, sempre cantou sucessos do Guns N´ Roses.

Rock in Pará

Como representante da nova cena musical paraense, sobretudo, no estilo rock, a cantora Aline Alves tem quatro anos e meio de carreira profissional. A relação dela com a música começou ainda na infância, e Aline cresceu acompanhando o pai, um músico multi instrumentista e a maior influência musical dela. Essa artista transita pelo rock, pop e pop rock. "Ao mesmo tempo, tenho uma forte conexão com o brega paraense, que também aparece nos shows em versões com uma pegada mais pop rock, algo que o público recebe muito bem", conta.

"No fim de 2024, lançamos no YouTube um projeto especial chamado 'Rockbrega', que seguirá em expansão este ano. É um trabalho que une dois universos que fazem parte da minha identidade: o rock, que sempre me influenciou, e a cultura paraense, que tenho muito orgulho de representar", destaca Aline. Ela conta que escuta o som do Guns N´ Roses desde a adolescência.

"Sempre me chamou a atenção a força das composições, as linhas melódicas marcantes e a intensidade que a banda entrega no palco. É um grupo que influenciou gerações e se tornou referência obrigatória para qualquer banda com repertório voltado ao grande público. As músicas atravessaram o tempo, marcaram vidas (inclusive a minha) e ajudaram a construir uma das histórias mais sólidas do rock mundial. É praticamente impossível pensar em um show de rock sem lembrar de ao menos um clássico deles", revela Aline. Ela diz que o show da banda em Belém será um espetáculo que vai deixar aprendizados valiosos em produção, performance e "na dimensão artística quea banda alcança no palco; uma verdadeira aula".

Serviço:

Show Guns N´ Roses em Belém - Turnê 'Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things'

Data : 25/04/2026

: 25/04/2026 Local : Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença

: Estádio Estadual Jornalista Edgar Augusto Proença Endereço do Local : Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03

: Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03 Abertura dos portões : 16h

: 16h Showtime : 21h

: 21h Ticketeira : Bilheteria Digital - www.bilheteriadigital.com.br

: Bilheteria Digital - www.bilheteriadigital.com.br Estacionamento no local e acesso para Área PCD

Classificação : Maiores de 18 anos

: Maiores de 18 anos 12 a 17 anos: permitido somente quando acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ou mediante apresentação de autorização conforme modelo disponibilizado no site do TJ/PA.

Turnê e produção: Mercury Concert e Link Produtora

Ingressos:

Pista - A partir de R$295,00

Pista Premium - A partir de R$595,00

Experience ( Setor premium do evento com acesso especial, 30 min. antes da abertura do evento, ingresso pra pista premium , com serviço de open bar e open food.) Exclusivo para maiores de 18 anos - A partir de R$1500,00

Arquibancada A - A partir de R$255,00

Arquibancada B - A partir de R$255,00

Cadeira B – A partir de R$ 725,00

Camarotes: informações e disponibilidade pelo fone 91 98881‑5202

Ponto de Venda sem taxa de conveniência

Loja Link Store Boulevard 2 piso - Avenida Visconde de Souza Franco, 776 - Reduto, Belém - PA, 66053-000

Horário de funcionamento

Segunda a sábado 10h às 22h

Domingo 13h às 21h

Ingresso promocional / solidário = social

Válido mediante doação 1 kg de alimento no dia do show. O alimento deve ser entregue na entrada do evento. Não será aceito sal.

Gratuidade

Para aposentados; maiores de 60 anos e PCD´s