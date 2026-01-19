Urgente! Guns N’ Roses cancela show no Brasil; saiba onde e o porquê!
A Mercury Concerts, produtora da turnê brasileira do grupo de Axl Rose e Slash, ainda não se manifestou sobre o cancelamento.
O anúncio do cancelamento do show do Guns N' Roses gerou uma enorme surpresa negativa e frustração entre os fãs brasileiros, especialmente devido ao comunicado repentino focado em "questões logísticas de produção".
A notícia, que veio inesperadamente através da Bilheteria Digital, quebrou a expectativa de milhares de admiradores que aguardavam a nova passagem da banda, conhecida por shows icônicos no país.
Se você está na expectativa pelo show em Belém, calma! O show do Guns N Roses que foi cancelado é o que faria no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, em 10 de abril. Segundo a empresa Bilheteria Digital, o evento não será realizado por "decisão logística de produção" e os fãs que compraram ingressos serão estornados.
"O show do Guns N Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente", consta um comunicado da empresa.
As outras oito datas da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things pelo Brasil seguem confirmadas.
Veja a agenda de shows do Guns N Roses no Brasil em 2026
1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio) 4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque) 7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos) 12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade) 15/4: Salvador (Arena Fonte Nova) 18/4: Fortaleza (Arena Castelão) 21/4: São Luís (Castelão) 25/4: Belém (Mangueirão)
