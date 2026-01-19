Urgente! Guns N’ Roses cancela show no Brasil; saiba onde e o porquê!

O anúncio do cancelamento do show do Guns N' Roses gerou uma enorme surpresa negativa e frustração entre os fãs brasileiros, especialmente devido ao comunicado repentino focado em "questões logísticas de produção".

A notícia, que veio inesperadamente através da Bilheteria Digital, quebrou a expectativa de milhares de admiradores que aguardavam a nova passagem da banda, conhecida por shows icônicos no país.

Se você está na expectativa pelo show em Belém, calma! O show do Guns N Roses que foi cancelado é o que faria no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, em 10 de abril. Segundo a empresa Bilheteria Digital, o evento não será realizado por "decisão logística de produção" e os fãs que compraram ingressos serão estornados.

"O show do Guns N Roses no Rio de Janeiro, marcado para o dia 10 de abril de 2026, foi cancelado por uma decisão de logística de produção. O reembolso do ingresso já foi solicitado automaticamente", consta um comunicado da empresa.

A Mercury Concerts, produtora da turnê brasileira do grupo de Axl Rose e Slash, ainda não se manifestou sobre o cancelamento.

As outras oito datas da turnê Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things pelo Brasil seguem confirmadas.

Veja a agenda de shows do Guns N Roses no Brasil em 2026

1/4: Porto Alegre (Estádio Beira-Rio) 4/4: São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque) 7/4: São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos) 12/4: Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade) 15/4: Salvador (Arena Fonte Nova) 18/4: Fortaleza (Arena Castelão) 21/4: São Luís (Castelão) 25/4: Belém (Mangueirão)