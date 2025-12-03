Guns N’ Roses em Belém: fãs esgotam 30 mil ingressos em apenas 30 minutos

A banda Guns N’ Roses que se prepare para o público paraense! Na tarde desta quarta-feira (3), cerca de 30 mil entradas foram vendidas em apenas 30 minutos. A apresentação está marcada para o dia 25 de abril de 2026 e marca a primeira vez que o grupo se apresenta no Pará.

As filas se formaram nas primeiras horas do dia em frente aos pontos de venda, com fãs aguardando por horas para garantir acesso ao evento histórico. A venda online também foi marcada por alta demanda e esgotamento rápido de alguns setores, evidenciando o forte apelo da banda no Norte do Brasil.

"Cara, eu espero por este momento desde os 14 anos de idade. Eu sou de Mosqueiro, a gente chegou aqui às 4 da manhã. Chegamos e tinha 19 pessoas só na frente, está perfeito até agora. Agora, é só esperar o show", delclarou Wenderson Furtado do Nascimento, 26 anos, mestre hamburgueiro artesanal. Ele disse que nunca esperava assistir a um show do Guns N´ Roses no Pará. Feliz por ter adquirido o ingresso, disse que a apresentação da banda "vai ser incrível, com certeza, porque é o Guns N´ Roses, né, Brother?". E o Guns! E todo mundo está esperando por isso há anos. E talvez, ele nunca mais ele volte aqui. Talvez, seja a única vez ou não, é isso!", completou.

O tatuador Leandro Soares, morador do bairro da Marambaia, chegou cedo para comprar o ingresso para o show. Ele disse que chegou ao shopping center por volta das 6h30. "Estamos aí na vontade de participar desse grande evento que vai ter. Talvez seja uma oportunidade única. Desde a infância, nós estamos esperando por isso, e, Graças a Deus, vai acontecer. Estamos bem felizes", declarou, cansado, antes de conseguir uma entrada para o show do Guns.

Quem também chegou cedinho ao shopping center para garantir ingressos foi a servidora pública Lilian Barbosa. "Eu cheguei às 7h30. Eu vim comprar ingresso para mim e para os meus irmãos, minha família. Com os ingressos na mão, é só felicidade. A gente vai, na verdade, se confraternizar no show. Nós somos fãs do Guns N´ Roses desde criança, Nós somos nove pessoas que vão para o show. É a primeira vez, e a expectativa está muito grande", destacou Lilian, devidamente trajada com uma camiseta da lendária banda Kiss.

Ainda nessa quarta, Belém realizou a pré-venda, que inclui o ingresso social e as opções que vão da pista ao camarote. Além desses setores, há setores premium e o espaço Experience, com serviços exclusivos. O ingresso promocional solidário é concedido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do show, a ser entregue na entrada do evento. Sal não será aceito como doação. A organização do show é da Link Produtora.

O show em Belém faz parte da nova etapa da turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" no Brasil.

Além de Belém, o itinerário inclui: 04/04 – São Paulo (Monsters of Rock, Allianz Parque); 07/04 – São José do Rio Preto (Centro Regional de Eventos); 10/04 – Rio de Janeiro (Engenhão); 12/04 – Vitória (Estádio Estadual Kleber José de Andrade); 15/04 – Salvador (Arena Fonte Nova); 18/04 – Fortaleza (Arena Castelão); 21/04 – São Luís (Castelão).

A última vinda da banda ao Brasil ocorreu em outubro e novembro deste ano, com shows em Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Cuiabá e Brasília. Em 2026, o Guns chegará à sua 11ª turnê pelo país.

A turnê atual marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter no Guns N’ Roses. Ele já integrou grupos como Awolnation, Loaded e Loudermilk e assumiu o posto deixado por Frank Ferrer após 19 anos na banda.

Além de Carpenter, a formação anunciada para a turnê conta com Axl Rose (voz), Slash (guitarra), Richard Fortus (guitarra), Duff McKagan (baixo), Dizzy Reed (teclados) e Melissa Reese (teclados e sintetizadores). Informações em: https://www.instagram.com/linkprodutora/

