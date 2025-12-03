VÍDEO: Lado de fora de shopping tem fila de fãs do Guns N' Roses para compra de ingressos físicos

Na manhã desta quarta-feira (03), o shopping Boulevard, no bairro do Reduto, em Belém, recebeu centenas de fãs para a compra dos ingressos do show da banda de rock Guns N’ Roses, que será no dia 25 de abril de 2026. Os fãs formaram uma grande fila do lado de fora do shopping e, assim que foi liberada a entrada, se deslocaram para a loja Link Store Boulevard. Um internauta gravou a movimentação de dentro do shopping.

A venda dos ingressos será escalonada e, nesta quarta (03), a cidade de Belém realiza a pré- venda, que inclui o ingresso social e as opções que vão da pista ao camarote. Além desses setores, haverá setores premium e o espaço Experience, com serviços exclusivos. O ingresso promocional solidário é concedido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do show, a ser entregue na entrada do evento. Sal não será aceito como doação.

