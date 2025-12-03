Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Lado de fora de shopping tem fila de fãs do Guns N' Roses para compra de ingressos físicos

O show da banda será no dia 26 de abril de 2026, no estádio do Mangueirão

Gustavo Vilhena*
fonte

Ingressos para o show do Guns N' Rose começam a ser vendidos em Belém. (REUTERS/Christopher Pike)

Na manhã desta quarta-feira (03), o shopping Boulevard, no bairro do Reduto, em Belém, recebeu centenas de fãs para a compra dos ingressos do show da banda de rock Guns N’ Roses, que será no dia 25 de abril de 2026. Os fãs formaram uma grande fila do lado de fora do shopping e, assim que foi liberada a entrada, se deslocaram para a loja Link Store Boulevard. Um internauta gravou a movimentação de dentro do shopping.

A venda dos ingressos será escalonada e, nesta quarta (03), a cidade de Belém realiza a pré- venda, que inclui o ingresso social e as opções que vão da pista ao camarote. Além desses setores, haverá setores premium e o espaço Experience, com serviços exclusivos. O ingresso promocional solidário é concedido mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível no dia do show, a ser entregue na entrada do evento. Sal não será aceito como doação.

Palavras-chave

Guns n' Roses

guns n' roses em Belém

ingressos para guns n' rose
Cultura
