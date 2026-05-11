VÍDEO: Ônibus com personagens de anime em Castanhal viraliza nas redes sociais

Um vídeo gravado em um ônibus do BRT em Castanhal viralizou nas redes sociais ao mostrar vários passageiros caracterizados como personagens de anime. A cena chamou a atenção pelo contraste entre a rotina do transporte público e as fantasias usadas pelos jovens.

Os cosplayers retornavam do Anime Geek, realizado no último dia 3 de maio, em Belém. No vídeo, é possível identificar fantasias inspiradas em personagens como Frieren, da série Frieren: Beyond Journey's End, Akira e Stelle, do jogo Honkai: Star Rail.

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O registro foi compartilhado com a legenda: “POV: você foi pegar o BRT em Castanhal domingo de manhã, mas tá cheio de personagens de anime”.

A publicação rapidamente repercutiu entre internautas, que reagiram com humor à situação. “Não acredito que no meio de tanta gente esquisita eu não tô no meio 💔😔”, comentou uma usuária. “A vida do cosplayer classe baixa”, brincou outro.