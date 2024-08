VÍDEO: Personagem de Star Wars é visto andando de moto pelas ruas de Belém

Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste domingo (4) deixou os belenenses intrigados. As imagens mostram um personagem nada comum circulando pelas ruas da capital paraense: um Stormtrooper, o soldado do Império Galáctico da saga Star Wars. O avistamento inusitado ocorreu na Avenida Rômulo Maiorana, por volta das 13h, em pleno sol e com sensação térmica de 35°C.

Vestido com a completa armadura branca, o motociclista chamou a atenção de quem passava por ali. "Belém do Pará, uma tarde de domingo normal", escreveu o internauta que registrou o momento e compartilhou no X, antigo Twitter. A publicação gerou diversos comentários e compartilhamentos, com muitos usuários surpresos com a cena.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dia do Star Wars: Conheça a lista completa dos filmes e séries da saga]]

Mas essa não foi a primeira vez que o Stormtrooper foi visto pelas ruas de Belém. Outros internautas relataram avistamentos anteriores do personagem em cima de uma moto. Além do soldado imperial, outro personagem famoso também já foi visto em Belém pilotando a mesma motocicleta: o Predador, do filme de 1987.

"Tem algo acontecendo em Belém que não estão nos contando", comentou um internauta. "Um calor do caramba kkkk pessoal sem juízo", disse outro.

Homem usa fantasias de Predador e Stormtrooper pelas ruas de Belém. (Reprodução/X)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)