Fãs paraenses da saga Star Wars celebram o dia 4 de maio, o Dia de Star Wars

Dia 4 de maio pode ser considerado um dia normal para algumas pessoas, mas para os fãs de Star Wars é um dia especial. Nesta data milhões de pessoas pelo mundo se reúnem para celebrar, rever os filmes e usar as roupas dos personagens. A saga criada por George Lucas chegou nos cinemas em 1977 e se tornou uma franquia com desenho animado, bonecos, jogos, entre outros itens.

Para comemorar a data, será realizada uma programação de exibições que inicia neste sábado (04/05), nos seguintes locais: CCBEU Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1309), Usina da Paz Bengui (Passagem Primeiro de Julho, 32), Cine Libero Luxardo (Centur), Sindmepa (Boa Ventura da Silva 999), Moviecom Castanheira e Pátio Belém, Cinepolis Boulevard, UCI Bosque Grão Pará e CineSystem Metrópole.

Também em alusão ao dia, a Orquestra Paraense de Cinema apresenta o “Star Wars in Concert 2”, nos dias 18 e 19 de maio, no Teatro Margarida Schivasappa, no Centur.

O primeiro “Star Wars Day” aconteceu em 2011, por meio de um encontro dos fãs do Canadá. A data surgiu por meio de um trocadilho em inglês com uma das frases mais conhecidas da saga. A frase “Que a Força esteja com você” em inglês se traduz para “May the Force be with you”. Os fãs fizeram um trocadilho com falando “May the Fourth be with you" que a tradução livre para o português seria “Que o 4 de maio esteja com você”.

O Presidente do Conselho Jedi do Pará, Nelson Delgado, de 44 anos, começou a gostar da saga por influência de um amigo, que recomendou a ele quando ambos tinham nove anos.

Nelson tem como filme favorito da saga “O Império Contra-Ataca” e como personagem Anakin Skywalker. “Ele é um personagem complexo, que passa por muitos altos e baixos na trama”, explica Nelson. O que o fez gostar da franquia foi a trama política da saga.

A estudante de Ciências da Arte e do Patrimônio Louise Lima, 21 anos, se aproximou da saga por conta de influência de uma amiga e do cunhado, muito fãs e que sempre a recomendaram. A participação do ator preferido, Oscar Isaac, presente na saga, também contribuiu.

O filme favorito da jovem é “Rogue One”. “Além de ter uma abordagem diferente do foco principal da saga, mostra muitas nuances do que de fato é a Resistência e como os rebeldes tornam-se o que são no contexto do universo fictício", diz.

“As críticas ao autoritarismo e à tirania, a força dos personagens e como eles possuem fraquezas que os tornam verdadeiramente profundos. Isso faz com que seja irresistível ser cativado por eles. Além, é claro, de que se trata de um universo imenso e cheio de possibilidades incríveis”, completa.

O jornalista Gabriel Oliveira foi apresentado a franquia em 2008, por meio de um jogo de PlayStation 2, pelos pais. “A partir daí acabei me apaixonando pela saga e posteriormente entrei em contato com os filmes, séries e outros jogos”, recorda. O “Episódio 3 – A Vingança dos Sith” é o favorito e como personagem o Mestre Jedi Obiwan Kenobi. “Fiquei encantado com as tecnologias, a mística que envolve o universo da saga e as questões políticas apresentadas”, conta Gabriel.

Por sua vez, o estudante de Publicidade, Tomaz Cortez, foi influenciado pelo irmão, que sempre via os filmes ao seu lado. O filme favorito também é “Episódio 3 – A Vingança dos Sith”. Ele adora o Mestre Jedi Obiwan Kenobi.

Star Wars possui nove filmes e mais dois spin-offs disponíveis na plataforma Disney+..

SERVIÇO - Veja a agenda do Conselho Jedi no Pará no Star Wars Day:

Dia 4 de Maio (Das 9h às 13h) STAR WARS DAY Local : CCBEU Belém Organização: CCBEU/Conselho Jedi Pará

Dia 4 de Maio (Das 15h as17h) Aniversário de 2 anos da Usina da Paz Bengui. Local: Usina da Paz Bengui Organização: Usina Bengui em Parceria com CJPA

Dia 4 e 5 de Maio As 13:45h Sessão dos 25 anos do Filme STAR WARS 1: Ameaça Fantasma (Dublado) Local: Moviecom Castanheira e Pátio Belém

Dia 4 e 5 de Maio As 18h Sessão dos 25 anos do Filme STAR WARS 1: Ameaça Fantasma (Legendado) Local: Cinepolis Boulevard

Dia 4 e 5 de Maio As 18:30h Sessão dos 25 anos do Filme STAR WARS 1: Ameaça Fantasma (Legendado) Local: UCI Bosque Grão Para

Dia 4 e 5 de Maio As 20:30h Sessão dos 25 anos do Filme STAR WARS 1: Ameaça Fantasma (Dublado) Local: CineSystem Metrópole

Dia 11 de Maio, as 14:30 Sessão do Filme: Os Trapalhões e a Guerra dos Planetas de 1978 Local: Cine Libero Luxardo (Centur) Organização: CineLiso com Parceria CJPa

Dia 18 de Maio, as 19:30 Star Wars in Concert 2(LOTADO). Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur) Organização: Orquestra Paraense de Cinema

Dia 19 de Maio, as 18:30 Star Wars in Concert 2 (2 Sessão) Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur) Organização: Orquestra Paraense de Cinema

Dia 23 de Maio As 18:30h Sessão dos 25 anos do Filme STAR WARS 1: Ameaça Fantasma Local: Auditório do SINDMEPA(Boa Ventura da Silva 999) Organização: CineLiso com Parceria CJPa