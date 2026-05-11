Carreta da aparelhagem Tupinambá sofre acidente na PA-124, em São João de Pirabas

Uma das carretas da aparelhagem Tupinambá se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (11) na PA-124, nas proximidades de São João de Pirabas, no nordeste do Pará.

O veículo saiu da pista e ficou parcialmente dentro de uma área de mata às margens da rodovia. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

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Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe da aparelhagem informou que todos os integrantes passam bem e receberam o suporte necessário após o ocorrido. "O incidente resultou apenas em danos materiais", informou o grupo.

A organização não detalhou as circunstâncias do acidente nem quantas pessoas estavam no veículo no momento da ocorrência.

Comandada pelo DJ Dinho, a Tupinambá foi uma das atrações das comemorações pelos 38 anos de São João de Pirabas, realizadas na noite do último domingo (10). Após o evento, a equipe seguia viagem quando o acidente aconteceu.

Confira a nota na íntegra:

"A aparelhagem Tupinambá informa que, apesar do incidente envolvendo uma de suas carretas na PA-124, na região da Vila do 40, em São João de Pirabas, nesta segunda-feira (11), não houve feridos.

Toda a equipe está bem e recebeu o suporte necessário após o ocorrido. O incidente resultou apenas em danos materiais."