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VÍDEO: Viviane Batidão quase 'perde a alma' em retorno do Tupinambá e viraliza nas redes

Durante a aguardada volta da aparelhagem, a artista protagonizou uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

Gabrielle Borges
fonte

A volta da Tupinambá, uma das aparelhagens mais tradicionais do Pará, já era cercada de expectativa e ocorreu no último sábado (11). (Reprodução: Redes Sociais)

A energia contagiante do brega paraense voltou a tomar conta das pistas, e ninguém representou melhor esse momento do que Viviane Batidão. Durante a aguardada volta da aparelhagem "Tupinambá", a artista protagonizou uma cena que rapidamente ganhou as redes sociais.

Em um vídeo publicado no perfil oficial da cantora, Viviane surge dançando de forma intensa ao lado do dançarino conhecido como “Stevie Wonder”, figura já popular nos bailes de aparelhagem. A performance atingiu o "auge" quando a cantora arrisca uma cambalhota no meio da apresentação, arrancando reações imediatas online.

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A legenda escolhida pela artista também chamou atenção e ajudou a impulsionar o engajamento: “as voltas que a vida dá”. Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a disposição da cantora.

Confira

A volta da Tupinambá, uma das aparelhagens mais tradicionais do Pará, já era cercada de expectativa e ocorreu no último sábado (11).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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