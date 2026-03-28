Alane Dias deixa Belém e lamenta perder show do Tupinambá: 'não quero ir embora'

A atriz e ex-BBB Alane Dias usou as redes sociais neste sábado (28) para se despedir de Belém após passar alguns dias na cidade. A paraense esteve na capital para visitar familiares e cumprir compromissos publicitários, mas precisou retornar para São Paulo. Antes de deixar a cidade, Alane lamentou não conseguir permanecer para acompanhar o retorno da aparelhagem Tupinambá.

Em publicação nos stories, ela demonstrou frustração por não poder assistir à apresentação. “Não quero ir embora, quero ver a volta do Tupinambá 😭😭💔💔”, escreveu.

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O evento de lançamento do Icônico Tupinambá - O Altar Sonoro marca a volta de uma das aparelhagens mais conhecidas do Pará. A apresentação está prevista para o dia 11 de abril, no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém.

A programação deve começar às 21h e tem gerado expectativa entre o público, que aguarda o retorno do projeto.