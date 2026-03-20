Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Veja quem são as DJs confirmadas no retorno do Tupinambá no Mangueirão

DJs Agatha e Patty Potência integram programação especial após hiato

O Liberal
fonte

DJ Agatha (Divulgação)

A aparelhagem Tupinambá, conhecida como “O Guerreiro Treme Terra”, já tem data marcada para retornar aos palcos! O evento será realizado no dia 11 de abril, a partir das 21h, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

VEJA MAIS

image VÍDEO: paraense entra na 'trend da Rocinha' com música do Tupinambá
Vídeo da atriz Tami Yve foi gravado na comunidade do Rio de Janeiro e destaca a cultura paraense

image VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais
A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

image Mostra em Belém eterniza trajetória de líder indigena Tuíre Kayapó com arte, memória e resistência
Acervo inclui facão histórico, cocar e painel artístico com mais de cinco metros

Nesta sexta-feira (20), foram primeiras participações especiais confirmadas. As DJs Agatha Patty Potência participaram do grande dia. Conheça elas:

DJ Agatha é reconhecida como a primeira mulher a atuar como DJ de aparelhagem no Pará. Sua trajetória começou em 2006, dentro da própria Tupinambá. Ao longo da carreira, a artista participou de apresentações no Brasil e no exterior, incluindo países da Europa e da América do Sul, levando a cultura das aparelhagens para outros públicos. Em sua atuação, já esteve à frente de eventos com grande público, consolidando seu nome na cena.

DJ Patty Potência iniciou sua carreira há cerca de duas décadas, período considerado de forte expansão das aparelhagens na região Norte. Ela foi uma das primeiras mulheres a ganhar destaque nesse segmento e também teve atuação ligada à Tupinambá, participando de apresentações que marcaram o cenário do tecnobrega.

image DJ Patty Potência (Divulgação)

O retorno da aparelhagem será comandado pelo DJ Dinho, com uma estrutura atualizada que inclui novo “altar sonoro”, além de recursos de iluminação e tecnologia voltados à experiência do público. A proposta mantém características tradicionais do formato, aliadas a elementos contemporâneos do entretenimento.

Além das participações já anunciadas, o evento contará com DJs como Wesley Forte, Betinho Apollo e Toninho. Outras atrações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aparelhagem tupinambá

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Quem foi Chuck Norris, que morreu nesta sexta-feira (20)? Relembre trajetória do astro

Chuck Norris se tornou um ícone cultural e ficou conhecido por ser "imortal"

20.03.26 11h32

MÚSICA

Dilsinho e Lary se unem em 'Me Perdeu' e cantor reforça presença da artista no pagode

Cantor afirma que identificação será geral e elogia versatilidade da artista no cenário do samba e pagode

20.03.26 9h10

BBB

BBB 26: Jonas leva punição gravíssima e coloca líder e toda a casa no 'Tá com Nada'

A partir de agora, e por tempo indeterminado, a alimentação da casa fica restrita ao básico: arroz, feijão, café e goiaba

20.03.26 8h41

DANÇA

Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

A bailarina paulistana traz para a capital paraense sua experiência de 25 anos na arte do movimento com foco em técnicas de salsa e o charme da gafieira feminina

19.03.26 13h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Chuck Norris morre aos 86 anos; ator e artista marcial foi astro do cinema de ação

Hollywood lamenta a perda do astro que atuou ao lado de Bruce Lee em 'O Voo do Dragão' e protagonizou 'O Homem da Lei'

20.03.26 11h13

CULTURA

Quem foi Chuck Norris, que morreu nesta sexta-feira (20)? Relembre trajetória do astro

Chuck Norris se tornou um ícone cultural e ficou conhecido por ser "imortal"

20.03.26 11h32

PELA PRIMEIRA VEZ EM BELÉM

Com Mel Lisboa, musical sobre Rita Lee chega ao Theatro da Paz nesta sexta-feira (20)

A montagem será apresentado até dia 22 de março. Peça mistura teatro e música para contar a história de um dos maiores nomes do país

20.03.26 7h30

BBB

BBB 26: Jonas leva punição gravíssima e coloca líder e toda a casa no 'Tá com Nada'

A partir de agora, e por tempo indeterminado, a alimentação da casa fica restrita ao básico: arroz, feijão, café e goiaba

20.03.26 8h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda