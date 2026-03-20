Veja quem são as DJs confirmadas no retorno do Tupinambá no Mangueirão

A aparelhagem Tupinambá, conhecida como “O Guerreiro Treme Terra”, já tem data marcada para retornar aos palcos! O evento será realizado no dia 11 de abril, a partir das 21h, no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Bilheteria Digital.

VEJA MAIS

Nesta sexta-feira (20), foram primeiras participações especiais confirmadas. As DJs Agatha e Patty Potência participaram do grande dia. Conheça elas:

DJ Agatha é reconhecida como a primeira mulher a atuar como DJ de aparelhagem no Pará. Sua trajetória começou em 2006, dentro da própria Tupinambá. Ao longo da carreira, a artista participou de apresentações no Brasil e no exterior, incluindo países da Europa e da América do Sul, levando a cultura das aparelhagens para outros públicos. Em sua atuação, já esteve à frente de eventos com grande público, consolidando seu nome na cena.

Já DJ Patty Potência iniciou sua carreira há cerca de duas décadas, período considerado de forte expansão das aparelhagens na região Norte. Ela foi uma das primeiras mulheres a ganhar destaque nesse segmento e também teve atuação ligada à Tupinambá, participando de apresentações que marcaram o cenário do tecnobrega.

DJ Patty Potência (Divulgação)

O retorno da aparelhagem será comandado pelo DJ Dinho, com uma estrutura atualizada que inclui novo “altar sonoro”, além de recursos de iluminação e tecnologia voltados à experiência do público. A proposta mantém características tradicionais do formato, aliadas a elementos contemporâneos do entretenimento.

Além das participações já anunciadas, o evento contará com DJs como Wesley Forte, Betinho Apollo e Toninho. Outras atrações devem ser divulgadas nos próximos dias.