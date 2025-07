Mostra em Belém eterniza trajetória de líder indigena Tuíre Kayapó com arte, memória e resistência

Neste domingo (20/07), Belém inaugura a primeira mostra permanente do Brasil dedicada à memória e ao legado de Tuíre Kayapó, líder indígena reconhecida internacionalmente por sua luta em defesa da Amazônia. A exposição será realizada na Casa Ikeuara da Amazônia, um centro de cultura e memória indígena fundado e conduzido por lideranças originárias. O espaço está localizado no bairro do Reduto, na capital paraense, e abrirá as portas ao público, no dia da inauguração, das 12h às 19h, com entrada gratuita no dia do evento. Após essa data, será cobrada uma contribuição simbólica revertida à família da homenageada e aos projetos por ela deixados. O público poderá visitar a mostra de terça a domingo, de 9h às 18h.

A mostra reúne registros históricos, fotografias, vídeos e artefatos pessoais da guerreira Kayapó, incluindo o facão erguido por ela durante um protesto em 1989 contra a Eletronorte. Na ocasião, Tuíre, que faleceu em agosto de 2024 aos 54 anos de idade, enfrentou um engenheiro da estatal com um gesto que correu o mundo e tornou-se símbolo da resistência indígena contra a destruição ambiental no Xingu.

Tuíre ficou (19), em 1989, durante o 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, pressionou um facão contra o rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. (Protásio Nene / Agência Estado - 1989)

Entre os destaques da exposição está um painel de mais de cinco metros, assinado pela artista afro-indígena Alice Hermosa. A obra retrata Tuíre em três fases da vida: no centro, em um retrato sereno com as pinturas Kayapó; à esquerda, o momento histórico do protesto com o facão; e à direita, a mão erguida como marca de sua liderança afetiva.

Nhaproti Kayapó, filha de Tuíre, afirmou que a família se sente honrada com a homenagem. “Ficamos muito felizes em saber que o nome da minha mãe nunca será esquecido. A imagem dela é uma memória inesquecível, que permanece viva dentro dos nossos corações”, declarou.

A curadora da mostra, a ativista Nice Tupinambá, afirma que o objetivo é emocionar e mobilizar o público. “Eu quero que cada indígena se veja refletido nessa obra, e que cada pessoa, indígena ou não, se sinta chamada a continuar a luta de Tuíre”, explicou.

Nice ressaltou ainda o compromisso do espaço é valorizar a história e o legado dos heróis e heroínas indígenas, muitas vezes apagados pela história oficial. “A Casa tem esse compromisso: registrar e retratar a história dos nossos líderes a partir deste chão originário. A Tuíre é uma heroína, e foi por causa dela que surgiram tantas lideranças que hoje lutam pela Amazônia, mesmo com todos os riscos que isso representa”, destacou.

A mostra também guarda, com zelo, o cocar e o último facão utilizados por Tuíre. Esses objetos permanecerão sob a guarda da Casa Ikeuara até que sua neta e sucessora, também chamada Tuíre, complete 18 anos. Atualmente com seis anos, a criança estará presente na cerimônia de inauguração, que contará com um ritual conduzido por parentes da líder Kayapó.

Segundo a curadora, o projeto foi concebido ainda em vida com a homenageada, com quem manteve uma relação de amizade profunda e afetuosa. “Cheguei a conversar com a Tuíre sobre isso antes dela partir. Brincando, disse que se ela fosse antes de mim, eu faria uma homenagem. E ela sabia. Ela partiu sabendo que eu faria”, compartilhou.

A relação entre as duas ia além da militância. Nice revelou que foi acolhida por Tuíre em um momento delicado de afirmação da própria identidade indígena. “Ela me abraçou, me protegeu, foi como uma mãe. E isso cria uma dívida afetiva, uma responsabilidade com a memória dela que carrego com muita honra”, afirmou.

Para ela, prestar essa homenagem é também um dever humano e militante, um ato de reconhecimento por tudo que Tuíre representou na defesa da vida e da floresta.

Nice reforça a importância simbólica dos objetos que estarão sob guarda do espaço. Ela lembra que, para os Kayapó, esses itens não têm valor material, mas sim político e espiritual. “Eles são símbolos da resistência de uma mulher que liderou seu povo e adiou o fim do mundo. Um parente Krenak me disse isso: que Tuíre, ao levantar o facão, adiou o fim do mundo. E nós agora somos guardiões desse gesto”, disse.

SERVIÇO

Inauguração da exposição de Tuíre Kayapó

Local: Casa Ikeuara da Amazônia – Travessa Piedade, 638, Bairro do Reduto, Belém (PA);

Inauguração: domingo, 20 de julho; com entrada gratuita no primeiro dia;

Horário: das 12h às 19h;

Horário e dias de visitação: terça a Domingo, 9h às 18h.