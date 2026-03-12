VÍDEO: paraense entra na 'trend da Rocinha' com música do Tupinambá

A atriz paraense Tami Yve entrou em uma trend que tem viralizado nas redes sociais com vídeos gravados na Rocinha, no Rio de Janeiro. A publicação ganhou destaque ao trazer como trilha sonora a música “Tupinambá”, fazendo referência à cultura do Pará.

O vídeo foi publicado no perfil da artista no Instagram e mostra Tami caminhando pelas ruas da comunidade enquanto moradores observam a gravação ao fundo. Na cena, ela aparece usando uma camiseta com a bandeira do Pará e dançando "só no caqueado" durante o trajeto..

VEJA MAIS

A trend ganhou força durante o Carnaval, quando moradores da Rocinha começaram a publicar vídeos gravados em lajes da comunidade. As imagens, muitas vezes feitas com o auxílio de drones, mostram vistas panorâmicas do local.

Na legenda da publicação, Tami Yve ressaltou o orgulho de levar elementos da cultura paraense para outros espaços do país.

“A cultura paraense conquistando o Brasil. Agora na maior da América Latina. Rocinha é uma comunidade cheia de força, arte e humanidade”, escreveu a atriz.

Natural do Pará, Tami soma mais de 43 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar conteúdos relacionados às suas origens e à valorização da cultura amazônica.