O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: paraense entra na 'trend da Rocinha' com música do Tupinambá

Vídeo da atriz Tami Yve foi gravado na comunidade do Rio de Janeiro e destaca a cultura paraense

Hannah Franco
Atriz paraense Tami Yve viraliza em trend na Rocinha com música do Pará. (Instagram/@tami_yve)

A atriz paraense Tami Yve entrou em uma trend que tem viralizado nas redes sociais com vídeos gravados na Rocinha, no Rio de Janeiro. A publicação ganhou destaque ao trazer como trilha sonora a música “Tupinambá”, fazendo referência à cultura do Pará.

O vídeo foi publicado no perfil da artista no Instagram e mostra Tami caminhando pelas ruas da comunidade enquanto moradores observam a gravação ao fundo. Na cena, ela aparece usando uma camiseta com a bandeira do Pará e dançando "só no caqueado" durante o trajeto..

A trend ganhou força durante o Carnaval, quando moradores da Rocinha começaram a publicar vídeos gravados em lajes da comunidade. As imagens, muitas vezes feitas com o auxílio de drones, mostram vistas panorâmicas do local.

Na legenda da publicação, Tami Yve ressaltou o orgulho de levar elementos da cultura paraense para outros espaços do país.

“A cultura paraense conquistando o Brasil. Agora na maior da América Latina. Rocinha é uma comunidade cheia de força, arte e humanidade”, escreveu a atriz.

Natural do Pará, Tami soma mais de 43 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar conteúdos relacionados às suas origens e à valorização da cultura amazônica.

Cultura
