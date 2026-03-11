Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Tadeu Schmidt nota influenciador paraense e entra na brincadeira sobre discursos do BBB

O vídeo foi compartilhado por Tadeu após a eliminação de Babu Santana

Amanda Martins
fonte

O influenciador Caio Tavares vinha chamando atenção nas últimas semanas ao publicar vídeos bem-humorados sugerindo formas criativas para os discursos de eliminação da atual edição do reality (Reprodução/ Redes sociais)

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, interagiu nas redes sociais nesta quarta-feira (11) com o influenciador paraense Caio Tavares, conhecido na internet como Tacacaio. O criador de conteúdo vinha chamando atenção nas últimas semanas ao publicar vídeos em tom de humor sugerindo formas criativas para os discursos de eliminação da atual edição do reality.

Assista ao vídeo:

Nos vídeos, Caio costuma iniciar a gravação com a frase: “Se você não é o Tadeu Schmidt, pode passar”, antes de apresentar sugestões de como o apresentador poderia estruturar os discursos que antecedem a saída de participantes do programa.

Deitado na cama e usando referências a momentos marcantes, gafes e frases de efeito dos confinados, o influenciador passou a conquistar seguidores com o formato bem-humorado.

A repercussão chegou até o próprio apresentador, que decidiu entrar na brincadeira e responder ao paraense.

Em vídeo publicado nas redes, Tadeu comentou sobre uma das ideias enviadas por Caio e explicou por que não conseguiu utilizá-la no programa.

“Caio, só para te dar uma satisfação, eu não pude usar sua ideia dessa vez. A gente não pode usar sua ideia dessa vez, não fica chateado, né? É que a gente optou por fazer uma coisa mais sutil, falando claramente: ‘uni-duni-tê’. Mas você percebeu que lancei várias frases com a mesma métrica, com a mesma rima de uni-duni-tê no mesmo discurso”, afirmou.

Na sequência, o apresentador destacou trechos do discurso em que utilizou rimas semelhantes. “Não dá para saber, esperar e ver. Depois de um parágrafo continua: que vai perder e pode dizer, e se pagar para ver, e você vai perceber e não é clichê, você pode crer, se comprometer, não se arrepender, você está a mercer e não vai vencer. É naquele estilo que você me ensinou e que eu curto tanto fazer, lançar uma coisa codificada, secreta. Foi exatamente assim dessa vez”, disse.

Tadeu também mencionou que acompanha as sugestões enviadas pelo influenciador há algum tempo. “Mas é isso, só para te dar uma satisfação. Você me ajuda tanto desde 2022 com todos os discursos. Você me manda mensagem terça-feira para fazermos o discurso?”, completou.

