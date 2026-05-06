VÍDEO: Viviane Batidão monta estúdio em casa e prepara novidades

A cantora Viviane Batidão revelou aos seguidores, na última quarta-feira (5), o novo estúdio de gravação montado dentro da própria residência. O espaço, batizado de “Viviane Batidão Studio”, será utilizado na produção de novos projetos musicais e futuros lançamentos da artista.

Conhecida como um dos principais nomes do tecnomelody no Pará, Viviane compartilhou nas redes sociais detalhes da estrutura e mostrou o processo de transformação do ambiente, incluindo registros do “antes e depois” da montagem do estúdio.

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Segundo a cantora, o objetivo é ampliar a autonomia na criação e desenvolvimento dos trabalhos musicais. Com o novo espaço, Viviane passa a contar com uma estrutura própria para gravações de voz e produção de conteúdos voltados ao cenário musical paraense e nacional.

Ao apresentar o estúdio aos fãs, a artista definiu a conquista como a realização de "mais um sonho" na carreira. Nas publicações, ela também adiantou que o ambiente será utilizado em projetos inéditos que devem ser lançados em breve.