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Viviane Batidão encerra gravações em estúdio e revela 7 músicas prontas

Cantora compartilha último dia em estúdio e diz que novo projeto já está em fase avançada

Hannah Franco
fonte

Viviane Batidão finaliza gravações e anuncia 7 músicas prontas. (Alle Peixoto)

A cantora paraense Viviane Batidão informou, nesta sexta-feira (27), que concluiu a etapa de gravações de seu novo projeto musical. A artista compartilhou nas redes sociais o último dia de estúdio e adiantou que já possui sete músicas prontas.

A publicação foi feita por meio dos stories, onde a cantora mostrou momentos finais do processo de gravação. Segundo ela, o trabalho chega a uma fase decisiva, com expectativa positiva para o resultado.

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“Eu tô com a expectativa mais uma vez lá em cima, né? Porque já tem várias músicas incríveis, maravilhosas. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro”, disse.

Apesar de confirmar que o material está em estágio avançado, Viviane Batidão não divulgou quando as novas músicas serão lançadas oficialmente.

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viviane batidão
Cultura
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