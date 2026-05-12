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Influencer brasileira diz ter gasto R$ 100 mil para ficar parecida com Mariah Carey

Os procedimentos foram realizados ao longo de quase uma década, segundo a influenciadora de 38 anos

O Liberal

Inspirada na estética da cantora Mariah Carey, a influenciadora trans Suellen Carey, de 38 anos, afirmou ter investido cerca de R$ 100 mil em procedimentos de feminilização facial realizados ao longo de quase dez anos.

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Atualmente morando em Londres, Suellen contou que a identificação com a artista começou ainda na adolescência, antes mesmo da transição de gênero.

Segundo ela, comentários sobre uma possível semelhança física despertaram o interesse pela carreira da cantora norte-americana.

“As pessoas ao meu redor sempre comentavam que eu tinha traços parecidos com os da Mariah. A partir disso, comecei a acompanhar a carreira dela, ouvir suas músicas e admirar cada vez mais sua trajetória”, afirmou.

image Suellen Carey relata processo de feminilização facial inspirado na estética de Mariah (Reprodução/ Redes sociais)

Mariah Carey virou referência estética durante transição

De acordo com a brasileira, Mariah Carey passou a representar uma referência de feminilidade ao longo do processo de transição de gênero.

“Quando iniciei minha transição, muitas das minhas inspirações estéticas vieram dela”, declarou.

O processo de feminilização facial aconteceu gradualmente e incluiu diferentes procedimentos estéticos voltados à suavização dos traços do rosto.

Procedimentos foram realizados ao longo de quase dez anos

Entre as intervenções citadas por Suellen estão rinoplastia, preenchimento labial, harmonização da mandíbula, aplicação de botox e outros ajustes faciais.

“Fui fazendo aos poucos durante quase dez anos. Fiz rinoplastia, preenchimento nos lábios, harmonização da mandíbula, botox e vários ajustes que ajudaram a suavizar meu rosto”, relatou.

Segundo a influenciadora, as mudanças não envolvem apenas questões estéticas, mas também autoestima e identificação pessoal.

“Muita gente acha que é só vaidade, mas pra uma mulher trans existe uma questão emocional muito forte ligada ao rosto. A feminilização muda não só aparência, mas também autoestima e segurança”, disse.

Influenciadora diz que nunca quis copiar cantora

Mesmo diante de críticas nas redes sociais, Suellen afirmou que nunca escondeu a admiração por Mariah Carey nem as referências utilizadas na construção do visual.

“Eu nunca quis parecer outra pessoa, mas sempre gostei de trazer referências da Mariah pro meu visual. Ela sempre foi minha maior inspiração estética”, declarou.

Ao comentar o resultado dos procedimentos, a influenciadora disse que hoje consegue se reconhecer da maneira como sempre imaginou.

 

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