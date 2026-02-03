Capa Jornal Amazônia
Mariah Carey, Bocelli e Laura Pausini lideram atrações da abertura das Olimpíadas de Inverno

A organização dos Jogos divulgou a lista de convidados artísticos que irão conduzir o espetáculo antes do início oficial das competições

Estadão Conteúdo
fonte

Olimpíadas de Inverno (Instagram @milanocortina2026)

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, marcada para o dia 6 de fevereiro, no Estádio Olímpico San Siro, em Milão, contará com apresentações de grandes nomes da música internacional. Entre os artistas confirmados estão Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e o pianista Lang Lang, além de participações de atores conhecidos do cinema e da televisão.

A organização dos Jogos divulgou a lista de convidados artísticos que irão conduzir o espetáculo antes do início oficial das competições, reunindo diferentes linguagens para apresentar a identidade cultural da Itália ao público global.

Mariah Carey e Andrea Bocelli no centro do palco

Mariah Carey foi anunciada como a primeira artista internacional confirmada na cerimônia. A cantora norte-americana soma mais de 200 milhões de discos vendidos ao longo da carreira e cinco prêmios Grammy. Sucessos como One Sweet Day, We Belong Together e All I Want for Christmas Is You ajudaram a consolidar seu nome como um dos mais reconhecidos da música pop.

Outro destaque da noite será Andrea Bocelli. Um dos nomes mais conhecidos da música clássica contemporânea, o tenor italiano retorna aos Jogos Olímpicos de Inverno 20 anos após sua participação na edição de Turim, em 2006.

Laura Pausini, Ghali e nomes da música clássica

Laura Pausini também está entre as atrações confirmadas. A cantora soma mais de 70 milhões de discos vendidos. Ao longo da carreira, conquistou um Grammy, quatro Grammy Latino, seis World Music Awards, um Globo de Ouro e recebeu indicação ao Oscar pela canção Io Sì (Visto), do filme Rosa e Momo.

Representando a cena contemporânea italiana, o rapper Ghali também será um dos protagonistas da cerimônia.

A música clássica terá espaço com a presença de Cecilia Bartoli e do pianista Lang Lang. Bartoli é uma das vozes mais reconhecidas do repertório lírico internacional, enquanto Lang Lang se tornou uma referência global do piano, com apresentações nos principais palcos do mundo.

A abertura dos Jogos também contará com a presença do rapper Snoop Dogg, que integrará a equipe da NBCUniversal durante o evento, atuando como comentarista. O artista já havia participado da cobertura das Olimpíadas de Paris, em 2024.

