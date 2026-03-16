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Viviane Batidão é uma das convidadas do ‘TVZ Ao Vivo’ desta semana, no Multishow e Globoplay

Paraense apresenta, ao vivo, o feat ao lado de Pocah

O Liberal
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Viviane Batidão e Pocah apresentam performance de "Mulher Gostosa" (Divulgação)

Nesta segunda-feira (16), a rainha do tecnomelody Viviane Batidão e a cantora carioca Pocah são convidadas do ‘TVZ Ao Vivo’, no Multishow e no Globoplay. A atração, comandada por Wanessa Camargo e Gominho, conta com a apresentação inédita da paraense. Ela apresenta o hit “Só Pra Tu”, parceria com Anitta, e se une a Pocah para uma performance de “Mulher Gostosa”, feat das duas artistas.

O ‘TVZ Ao Vivo’ começa a partir das 18h.

Já na quinta-feira (19), o programa entra em clima de nostalgia e abre um verdadeiro túnel do tempo para relembrar sucessos marcantes dos anos 2000. A brincadeira ganha forma em batalhas de clipes que vão movimentar a atração, enquanto Felipe Dylon revisita sua trajetória com performances ao vivo que marcaram uma geração. A edição também conta com a participação especial de Isa Buzzi, artista acelerada do projeto ‘Alerta Experimente 2026’.

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A cantora conversa sobre sua participação na iniciativa que aposta em novos talentos da música brasileira, comenta a expectativa para a passagem de Sabrina Carpenter pelo ‘Lollapalooza Brasil’ e ainda apresenta um cover de “Manchild”, da artista norte-americana. Isa também estará no festival como apresentadora convidada na transmissão do Multishow, no dia 20 de março, levando sua energia e olhar para a nova geração da música.

 

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