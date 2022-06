Ruth do Mormaço: o que há além dos memes?

Com um misto de rigor e humor, Ruth Lena Damasceno Ramos, 54, popular entre os jovens como a Ruth do Mormaço, é um verdadeiro meme e responsável por grandes histórias de quem já foi barrado na porta da festa. Na série "Personagens da noite", Ruth conta sobre sua história de vida e o que há além dos memes.

Dona de uma personalidade marcante, foi essa característica que acabou ganhando popularidade entre os jovens baladeiros. Ela trabalha na portaria de várias festas de Belém, mas seu lugar cativo é o Mormaço, no bairro da Cidade Velha, onde trabalha há mais de 20 anos.

Nessa trajetória, muitos jovens possuem alguma história para contar relacionada a ser barrado na festa e, com certeza, algumas delas têm como "vilã", Ruth. Quando se trata de menor de idade, o faro de Ruth vai longe. Ela é expert em saber quem tentou fraudar documentos ou driblar qualquer tipo de norma exigida pelos estabelecimentos. E foi esse misto de rigor e humor de Ruth que acabou ganhando o gosto da galera e fazendo ela virar meme. No período de lockdown, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, um dos memes que circulou nas redes sociais foi o do pedido ao governador Helder Barbalho para que Ruth fosse ser fiscal nas ruas.

"Helder Barbalho, por favor, convoque a Ruth do Mormaço para fiscalizar o lockdown, tenho certeza que ela não vai deixar ninguém passar", diz o meme. Outro que viralizou nas redes sociais foi: "Ruth Diva é a Katniss Everdeen em Jogos Vorazes: a esperança de passar pela Ruth". Além das brincadeiras virtuais, Ruth é assunto em rodas de podcasts, em vídeos de humoristas paraenses e entre outros ambientes, mas sempre lembrada com o tom de carisma e humor.

Quem conhece esse lado da personagem, pode imaginar que se trata de uma mulher forte. Mãe de Lanara e avó de Francisco, Ruth passou a exercer a função de segurança de festa por amor à família. Mas nem ela imaginava que tinha o dom para exercer o ofício, pois antes de atuar nesta profissão, disse que era uma pessoa totalmente diferente e que tinha medo do mundo.

O medo e a insegurança são parte integrante do relacionamento amoroso que viveu. Ela casou aos 20 anos, logo teve a filha e a partir disso, se viu em uma vida onde era privada de fazer qualquer coisa sem autorização do marido. "Eu não sei como eu aguentei tanto tempo, pois era uma relação muito difícil, ele não deixava eu fazer nada. Eu vivia trancada em casa e ele pela rua", recorda a segurança.

Mas quando completou 12 anos de casamento, ela disse que criou forças e resolveu dar um fim na relação abusiva. “Eu não aguentava mais e disse para ele sair de casa. Foi um momento horrível, mas não dava mais para sustentar a relação”, acrescenta Ruth.

Sem saber o que fazer, Ruth ofereceu o serviço de lavagem de roupas para sustentar a filha. “Era só o que eu sabia fazer, apenas serviços domésticos, porque o meu ex-marido não deixava eu fazer nada”, completa. Mas em meio à empreitada de lavagem de roupa, Ruth passou a ser procurada por uma vizinha para trabalhar como segurança de festa.

No primeiro momento, o convite foi um susto, pois nunca se imaginou nesse lugar de poder e rigor. Ao comentar com a mãe sobre o possível trabalho, ela não recebeu apoio e rejeitou o convite, mas a vizinha de Ruth não desistiu e diante de tanta insistência, ela acabou cedendo e aceitou o trabalho.

“Eu estava com uma dívida e precisava pagar, foi o que me motivou a aceitar o trabalho, mas depois dessa vez, fiquei e permaneço até hoje”, recorda. De início, a segurança ficou trabalhando em várias festas pelo bairro do Jurunas, até que virou segurança fixa do Mormaço, onde está há mais de duas décadas.

“O meu primeiro trabalho no Mormaço foi muito bom, que cheguei a criar coragem para comprar uma televisão. Eu sou feliz com o que eu faço, conheço muitas pessoas e o melhor de tudo é que não tenho inimizade com ninguém, pelo contrário, recebo muito carinho. Fico feliz com todos os memes”, ri Ruth. Inclusive, ela aproveita o espaço para dizer que está disponível para fazer a segurança do governador, já que o lockdown acabou.