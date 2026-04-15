Álbum ao vivo inédito de Gal Costa ganha prévia com três músicas lançadas nesta semana

Um registro inédito da cantora Gal Costa, gravado há mais de duas décadas, será lançado oficialmente em 2026. No entanto, parte do material teve seu lançamento antecipado com a chegada de um single triplo às plataformas digitais nesta quinta-feira (17).

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O projeto, intitulado “Gal Costa – Ao vivo no Teatro Castro Alves”, reúne a gravação de um show realizado em 22 de maio de 2003, em Salvador, na Teatro Castro Alves.

As três faixas disponibilizadas antecipadamente são “Eu vim da Bahia”, de Gilberto Gil; “Azul”, de Djavan; e “Força estranha”, de Caetano Veloso.

O álbum completo integra um registro ao vivo realizado durante o projeto “Vozes do Brasil”, destacando a interpretação da artista em formato intimista, acompanhada pelo violão do músico Luiz Meira.

De acordo com a produção, o material passou por um processo de restauração com o objetivo de alcançar maior definição de áudio, preservando as características originais da apresentação, como a sonoridade acústica e a expressividade vocal.

O lançamento do projeto é resultado de uma parceria entre as gravadoras Biscoito Fino e MZA Music.