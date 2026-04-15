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Álbum ao vivo inédito de Gal Costa ganha prévia com três músicas lançadas nesta semana

Projeto reúne faixas de Gilberto Gil, Djavan e Caetano Veloso em versão acústica

O Liberal
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Gal Costa (Carol Siqueira/ Divulgação)

Um registro inédito da cantora Gal Costa, gravado há mais de duas décadas, será lançado oficialmente em 2026. No entanto, parte do material teve seu lançamento antecipado com a chegada de um single triplo às plataformas digitais nesta quinta-feira (17).

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O projeto, intitulado “Gal Costa – Ao vivo no Teatro Castro Alves”, reúne a gravação de um show realizado em 22 de maio de 2003, em Salvador, na Teatro Castro Alves.

As três faixas disponibilizadas antecipadamente são “Eu vim da Bahia”, de Gilberto Gil; “Azul”, de Djavan; e “Força estranha”, de Caetano Veloso.

O álbum completo integra um registro ao vivo realizado durante o projeto “Vozes do Brasil”, destacando a interpretação da artista em formato intimista, acompanhada pelo violão do músico Luiz Meira.

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De acordo com a produção, o material passou por um processo de restauração com o objetivo de alcançar maior definição de áudio, preservando as características originais da apresentação, como a sonoridade acústica e a expressividade vocal.

O lançamento do projeto é resultado de uma parceria entre as gravadoras Biscoito Fino e MZA Music.

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