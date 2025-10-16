Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gravadora divulga capa de álbum póstumo de Gal Costa

Estadão Conteúdo

Em setembro de 2022, dois meses antes de morrer, Gal Costa fez o seu último show dentro da programação do Coala Festival. As gravações daquele dia poderão ser ouvidas no álbum As Várias Pontas de uma Estrela, que chega às plataformas digitais a partir da sexta-feira, 17.

Antecipando o lançamento, os seguidores da gravadora Biscoito Fino já conheceram a capa, que traz uma ilustração de lábios em vermelho vivo em um fundo branco.

A arte da capa é assinada por Omar Salomão.

As Várias Pontas de uma Estrela não é o primeiro disco de Gal Costa que dá destaque aos lábios, uma das marcas da cantora. Antes dele, vieram Fa-Tal - Gal a Todo Vapor, de 1971; Água Viva, de 1978, e O Sorriso do Gato de Alice, de 1993.

No repertório do novo álbum estão músicas como Nenhuma Dor, de Caetano Veloso e Torquato Neto; A História de Lily Braun, de Chico Buarque e Edu Lobo, e Brasil, música-tema de Vale Tudo, composta por Cazuza, George Israel e Nilo Romero.

Gal Costa morreu em 9 de novembro de 2022 depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio. Na época, a cantora se tratava de um câncer de cabeça e pescoço.

Cultura
.
