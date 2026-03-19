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Ex-produtor de Gal Costa destaca intimidades sobre a vida pessoal da artista

Até o momento, não há posicionamento oficial da família ou de representantes de Gal Costa sobre as falas do ex-produtor.

Estadão Conteúdo
fonte

Gal Costa morreu aos 77 anos, em São Paulo, na última quarta (9) (Divulgação)

Um relato publicado nas redes sociais por Paulinho Lima, ex-produtor de Gal Costa, chamou atenção ao trazer detalhes íntimos sobre a vida pessoal da artista.

O comentário foi feito após o produtor assistir ao espetáculo Gal - O Musical, atualmente em cartaz, e elogiar a produção e o elenco, especialmente a atriz Valerie Gondim, que interpreta a cantora

Declarações sobre a vida pessoal de Gal

Em meio às observações sobre o musical, Paulinho fez afirmações sobre os relacionamentos da artista. Segundo ele, Gal Costa "nunca esteve solteira, nem por um dia" e teve diversos envolvimentos ao longo da vida.

O produtor também afirmou que a cantora mantinha discrição sobre parte de sua vida afetiva. "Ela se envolveu com diversos homens e tinha pavor que soubessem que se envolvia com mulheres", escreveu.

Ainda na publicação, ele disse que Gal "nunca saiu do armário" e atribuiu essa postura a possíveis influências familiares. "Talvez por ser advertida tantas vezes por sua mãe … que iria ficar 'mal falada'", comentou.

Comentários sobre o musical

Além das declarações pessoais, Paulinho também avaliou a produção teatral. Ele destacou a semelhança entre a interpretação de Valerie Gondim e a própria Gal Costa, afirmando que, em diversos momentos, teve a sensação de ver a cantora "revivida" no palco.

O produtor ainda fez observações sobre outros personagens retratados na montagem, como Guilherme Araújo, e comentou diferenças entre a obra e a realidade que vivenciou ao lado da artista.

As declarações repercutiram entre fãs da cantora nas redes sociais, principalmente por abordarem aspectos pouco discutidos publicamente sobre sua vida pessoal.

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Palavras-chave

MÚSICA/GAL COSTA/PRODUTOR/INTIMIDADE/CANTORA
Cultura
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