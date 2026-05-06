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Aline Campos alfineta Ana Paula após campeã do BBB 26 voltar atrás em pedido de desculpas

O episódio tem origem em um comentário feito anos antes do programa, quando Ana Paula criticou o roupa usada por Aline Campos

Gabrielle Borges
fonte

Durante participação no programa TVZ, do Multishow, na segunda-feira (4), Ana Paula revisitou o assunto. (Reprodução/TV Globo)

As movimentações envolvendo ex-participantes do BBB26 seguem repercutindo e alimentando novas trocas de indiretas fora da casa. Nesta terça-feira (5), a dançarina Aline Campos voltou a se manifestar nas redes sociais após a repercussão de uma fala de Ana Paula Renault, campeã da edição, que decidiu retirar um pedido de desculpas feito durante o reality.

O episódio tem origem em um comentário feito anos antes do programa, quando Ana Paula criticou o look usado por Aline Campos em um evento no ano de 2016. A situação acabou sendo relembrada dentro do confinamento e gerou atrito entre as duas participantes à época.

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Durante participação no programa TVZ, do Multishow, na segunda-feira (4), Ana Paula revisitou o assunto e afirmou que reconsiderou o pedido de desculpas feito no BBB26. Segundo ela, houve uma distorção do que teria sido dito por Aline dentro da casa.

“Ela me passou a informação errada. Ela disse que eu tinha chamado ela de acompanhante e não foi, eu falei que o look estava parecendo com executiva de filme pornô, e realmente tá. Eu olhei pra ela e pedi desculpas, agora vou retirar as desculpas”, declarou a ex-BBB e campeã da edição.

Aline Campos replicou em comentário

A dançarina decidiu se manifestar ao responder um comentário de uma internauta no Instagram, após a discussão envolvendo uma antiga crítica sobre o visual usado por ela em um evento.

“Eu fico pensando no quão infeliz uma pessoa deve se sentir a ponto de se incomodar com a roupa que outra mulher escolhe vestir”, escreveu uma seguidora na publicação.

Em resposta, Aline adotou um tom mais indireto, mas sem deixar a situação passar em branco. “O que podemos fazer é respirar e trazer o entendimento de que muitos ainda estão adormecidos. Sigamos fazendo o nosso”, afirmou, em referência ao debate que voltou a circular após as falas recentes de Ana Paula.

Ana Paula respondeu no X

O episódio teve novo desdobramento depois que a campeã do BBB26 voltou às redes sociais para se posicionar e tentar encerrar a polêmica. Em publicação no X (antigo Twitter), Ana Paula reforçou que sua crítica, feita há cerca de dez anos, não tinha caráter pessoal.

“Sobre o look de 10 anos atrás: era sobre o look. Sempre foi. Eu faço humor, leitura de imagem, exagero, faz parte do jogo. Nunca foi sobre diminuir mulher nenhuma, muito menos a pessoa em si”, escreveu.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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