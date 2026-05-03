Após crítica de Ana Paula Renault, prefeitura constata irregularidade em bar na rua Augusta

Ana Paula Renault, apresentadora e vencedora do BBB 26, usou suas redes sociais para desabafar sobre o que considera uma "situação insustentável" de barulho por parte de um bar vizinho ao seu prédio no último sábado, 2.

Procurada pelo Estadão, a Prefeitura de São Paulo se manifestou. Uma equipe de fiscalização da subprefeitura da Sé foi ao local na madrugada deste domingo, 3, e detectou um problema com a licença de funcionamento, lavrando um termo de orientação por conta da irregularidade.

O bar Bernadette Casa, alvo das denúncias, afirma que "exerce suas atividades de forma plenamente regular" e possui um "compromisso com o cumprimento rigoroso da lei, com a convivência urbana responsável e com a transparência" de suas operações.

Entenda a reclamação de Ana Paula a bar na Augusta

No sábado, 2, antes de ir ao show de Shakira em Copacabana, no Rio, Ana Paula Renault usou as redes sociais para reclamar: "Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta de cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia."

A campeã do BBB 26 afirma que recorreu a "todos os canais institucionais", citando a Prefeitura e a lei do Programa de Silêncio Urbano (Psiu), ressaltando que nas poucas vezes em que foram enviados fiscais para fazer vistorias, teriam sido "conduzidas no andar errado, tornando o flagrante impossível".

Ela ainda publicou diversas trocas de mensagens com órgãos públicos e com vizinhos do prédio mostrando o esforço necessário para tentar resolver a questão. Questionada sobre o fato, a Prefeitura de São Paulo informou ao Estadão que, entre 2020 e 2025, foram feitas seis fiscalizações no bar Bernadette, sendo que "em apenas uma foi constatado o nível de ruído acima dos limites permitidos por lei", gerando um termo de orientação ao local.

Repercussão da postagem de Ana Paula

Nas horas seguintes, parte de seus fãs se engajou para fazer coro à sua reclamação, publicando cobranças e críticas ao local em questão.

Em suas redes sociais, o vereador paulistano Nabil Bonduki (PT) afirmou que o estabelecimento ao qual Ana Paula Renault se refere seria o Bar Bernadette, na rua Augusta, 1.405. De acordo com ele, há um alvará válido emitido em 2023 para o local, mas refere-se a "restaurantes e similares, com lotação máxima de 100 lugares".

Segundo o vereador, "o local funciona com características diferentes das autorizadas e comporta um público maior do que o permitido", podendo ser multado ou até mesmo lacrado em caso de confirmação de irregularidades.

O Estadão buscou o registro do bar Bernadette no sistema de Consulta Pública de Licença Municipal da Prefeitura e encontrou três licenças válidas (todas emitidas em 2023). Uma delas refere, como indicado pelo vereador, à atividade de "Restaurantes e similares", com "Comércio de alimentação de pequeno porte, com lotação de até 100 (cem) lugares".

Outra diz respeito aos "Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas", com "Local de reunião ou eventos de médio porte localizado na zona urbana com lotação máxima superior a 100 (cem) e até 500 (quinhentas) pessoas'. Neste caso, porém, consta como atividade "Hipódromo".

Procurada pelo Estadão, a Prefeitura informa que "a licença de funcionamento do estabelecimento para a atividade não estava de acordo com a prática exercida no local", tendo sido lavrado um termo de orientação para regularização num prazo de 30 dias "sob pena de multa".

Bar Bernadette se defende de críticas de Ana Paula Renault

Em suas redes sociais, o bar Bernadette se manifestou após a repercussão das críticas, alegando que "exerce suas atividades de forma plenamente regular e em conformidade com a legislação vigente".

"O estabelecimento possui Alvará de Funcionamento válido, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), licença expedida pela Prefeitura Municipal, cadastro junto aos órgãos competentes e laudo técnico de isolamento/acústica emitido por profissional habilitado, atestando o cumprimento das normas aplicáveis, inclusive os parâmetros técnicos de controle de ruído", diz, em nota.

O bar Bernadette ainda informa que segue as legislações municipais e federais, e encerra: "Reafirmamos nosso compromisso com o cumprimento rigoroso da lei, com a convivência urbana responsável e com a transparência de nossas operações, mantendo-nos à disposição das autoridades competentes sempre que necessário."

Confira abaixo a íntegra da nota da Prefeitura enviada ao Estadão:

"A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que o Programa Silêncio Urbano (PSIU) emitiu, em agosto de 2025, Termo de Orientação, com a finalidade de orientar o responsável pelo estabelecimento na Rua Augusta 1405, a cessar imediatamente o ruído, conforme determina a legislação municipal. O endereço está incluído no cronograma das equipes de fiscalização para ações futuras. As datas das operações não são divulgadas, a fim de garantir a eficácia das ações. Em caso de reincidência, o local está sujeito a multa e até fechamento administrativo.

A Subprefeitura Sé enviou equipes de fiscalização à Rua Augusta, 1.405 durante a madrugada deste domingo, 3. No local, foi constatado que a Licença de Funcionamento do estabelecimento para a atividade não estava de acordo com a prática exercida no local. Diante da irregularidade e por se tratar de uma microempresa, foi lavrado o Termo de Orientação para regularização da atividade no local no prazo concedido de 30 dias, sob pena de multa e demais sanções previstas em lei.

Histórico de fiscalizações PSIU

Ao todo foram realizadas seis ações fiscalizatórias no local entre 2020 e 2025. Em apenas uma foi constatado o nível de ruído acima dos limites permitidos por lei, resultando na emissão de Termo de Orientação.

6/3/2020 - às 15h - dentro dos limites 4/6/2023 - à 01h25min - dentro dos limites 6/4/2025 - às 23h58min - dentro dos limites 3/8/2025 - à 0h59min - fora dos limites 22/08/2025 - às 23h59min - Dentro dos limites 5/10/2025 - à 0h15min - Dentro dos limites."