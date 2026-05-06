Atriz de 'O Agente Secreto', Tânia Maria, retoma produção de tapetes após visibilidade no Oscar

Tânia Maria, de 79 anos, retomou a produção de tapetes para venda após a visibilidade com o filme "O Agente Secreto" e compartilhou nas redes que mantém uma rotina de trabalho com a "produção a todo vapor". A atriz potiguar registrou em vídeo a confecção de peças de banheiro, atividade que exerce há mais de duas décadas, e optou por manter o preço de cada produto por R$ 80.

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Ela reside com a filha Shirley, o genro João, a neta Jácylla e o bisneto Giovanni em uma casa no distrito de Santo Antônio de Cobra, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte.

Sua trajetória artística teve início aos 72 anos, quando foi descoberta pelo diretor Kleber Mendonça Filho durante testes para figurantes de "Bacurau", em 2018. Desde então, participou de oito produções e recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pela International Cinephile Society. "O Agente Secreto", seu trabalho mais recente, disputou as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Seleção de Elenco no Oscar.