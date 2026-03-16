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'Se fosse por elenco bonito, era nosso', diz atriz Tânia Maria sobre o Oscar

A artista de 79 anos acompanhou a premiação do Brasil e compartilhou suas reações em vídeos curtos no Instagram

Estadão Conteúdo
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Tânia Maria não foi ao Oscar por recomendação médica e receio (Divulgação)

A atriz Tânia Maria reagiu com bom humor à derrota do longa "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, no Oscar 2026. O filme, que concorria em quatro categorias, não levou nenhuma estatueta na cerimônia deste domingo, 15.

A artista de 79 anos acompanhou a premiação do Brasil e compartilhou suas reações em vídeos curtos no Instagram. Ela manteve o carisma e o otimismo, animando a torcida brasileira durante a noite de resultados.

"É... tá bom", comentou a atriz quando "Uma Batalha Após a Outra" foi anunciado como vencedor de Melhor Filme. Brincando, ela acrescentou: "Vou botar uma música pra mudar esse clima", demonstrando seu bom humor.

O humor de Tânia Maria nas categorias do Oscar

Ao longo da noite, Tânia Maria gravou uma série de vídeos enquanto reagia aos resultados das categorias em que "O Agente Secreto" estava indicado. As postagens foram feitas em colaboração, publicadas nos perfis oficiais do longa, da Vitrine Filmes e da própria atriz.

Quando o prêmio de Melhor Direção de Elenco, categoria que estreou na atual edição do Oscar, foi para "Uma Batalha Após a Outra", a atriz brincou: "A gente entrou pra história só de ser indicado, minha gente. Se o prêmio fosse pro elenco mais bonito, aí sim era nosso".

A esperança continuou quando a produção norueguesa "Valor Sentimental" venceu a estatueta de Melhor Filme Internacional. "A noite ainda não acabou, minha gente. O nosso momento vem aí! Não desanima não!", afirmou Tânia Maria, tentando manter o otimismo.

Apoio a Wagner Moura e celebração da indicação

Apesar da persistência, a vitória não veio. Na categoria de Melhor Ator, Michael B. Jordan levou o prêmio por seu papel em "Pecadores", superando Wagner Moura. Tânia Maria demonstrou apoio ao ator brasileiro.

"Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você não já ganhou meu coração? Melhor do que esse prêmio não existe não", disse a atriz. Ela finalizou com mais uma brincadeira: "Parabéns pra esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano!"

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O Agente Secreto

Tânia Maria
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