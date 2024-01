Cine Olympia, em Belém, entra no quinto ano consecutivo sem programação ao público

Quando os turistas, em Belém, procuram o Cinema Olympia para visitação ou para acompanhar a exibição de algum filme, dão de encontro com uma porta de vidro e o aviso de que o cinema se encontra fechado por tempo indeterminado. Um grupo que veio do Rio de Janeiro, e queria conhecer o cinema por dentro, se frustrou com a notícia de que ele não está aberto para visitantes. Larissa Santos, que já morou em Belém, e trouxe mais duas amigas para visitar o Cine, ficou decepcionada com o tempo perdido: “Acabei de saber que é um dos mais antigos do Brasil. Ficar sem conhecer a história da cidade e do cinema é uma pena”, lamenta: “poderia ser um prédio importante para trazer mais turismo para a cidade”.

Nas redes sociais oficiais do ponto turístico, uma nota datada de 21 de julho de 2022, afirma: “O Cinema Olympia está em período de reformas. Em breve, estaremos de volta para melhor atender nossos expectadores (sic)”. Nos comentários, pessoas reclamam do tratamento a um dos principais símbolos da cidade: “Um ano fechado e nada de reformas… verdadeiro abandono de um patrimônio cultural da cidade”, relata uma internauta. “Que vergonha!!! Um cinema com tamanha história de portas fechadas”, desabafa outro.

Sem programação e manutenção, o prédio, datado da Belle Époque belenense, correu risco de desabamento recentemente. Em 2022, uma reforma emergencial foi feita pela Prefeitura de Belém para que o prédio seguisse íntegro, mesmo sem realizar exibições e visitas. A expectativa, após a reforma, era de que uma revitalização mais profunda pudesse acontecer, para trazer de volta este que é considerado o cinema mais antigo do Brasil em atividade. No entanto, ela ainda não ocorreu.

História

Inaugurado em 24 de abril de 1912, no primeiro Ciclo da Borracha de Belém, o cinema Olympia foi inaugurado para ser parte de um circuito cultural que incluia o Grand Hotel e o Theatro da Paz. Com referências arquitetônicas inspiradas nas grandes salas de cinema do continente europeu, marcou época, sendo vanguardista nas exibições de obras do cinema mudo, na década de 20, e dos sucessos de Hollywood nos anos 50. Dando valor também ao cinema nacional, o Cine Olympia marcou diversas gerações.

Após ser adquirido pelo Grupo Severiano Ribeiro e ameaçar fechar as portas em 2006, as instalações passaram para a Prefeitura de Belém, à época, no final do segundo mandato de Edmilson Rodrigues. Depois de uma reforma, ele foi utilizado para projetos sociais nos anos seguintes, como o “Escola no Cinema”.

Em 2021, a gestão da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) criticou a gestão passada por não alocar recursos para a reforma do espaço: “Não tem nenhum recurso para o Olympia. O que podemos assegurar é que a atual gestão vai se mobilizar para verificar o projeto executivo de reformar, e tentar com parcerias, emendas, ou qualquer ajuda, que possamos reformar o cinema para que esteja ativo após a pandemia”, publicou a instituição.

Fumbel

Em nota para ao Grupo Liberal, a Fumbel, afirmou que o Cine Olympia deve passar por uma reforma, que deve começar no início deste ano e finalizar dentro de 12 meses, “fruto do Termo de Cooperação assinado no início do ano passado, entre a Prefeitura, via Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e Instituto Pedra, que, por meio da Lei Rouanet captou investimentos da Vale e BNDES. O valor do projeto cultural total na Rouanet é R$11.146.218,35”. Ainda segundo a Fundação, a assinatura e solenidade do início das obras está prevista para a semana do aniversário de 408 anos de Belém, que ocorre no dia 12 de janeiro.