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Anahí sofre acidente em casa e vai parar no hospital

Nas redes sociais, a artista compartilhou o vídeo do momento do acidente.

O Liberal
fonte

Anahí compartilha vídeo de acidente doméstico e tranquiliza fãs (Reprodução)

Anahí relatou um acidente doméstico para os seus seguidores. Tudo ocorreu durante a prática de pilates em sua residência nesta segunda-feira (11). A artista utilizou as redes sociais para divulgar o registro visual do momento da queda e informar aos seguidores sobre seu estado de saúde após receber atendimento hospitalar.

“Tudo bem, graças a Deus. Mas que susto, amigos…”, escreveu ela na legenda.

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Nas imagens compartilhadas na ferramenta stories do Instagram, a cantora executa um movimento de alongamento com o suporte de uma estrutura de ferro. No decorrer do exercício, ela perde o ponto de apoio e atinge as costas em uma cama de madeira localizada abaixo do equipamento.

Após o impacto, Anahí realizou o movimento de levante sem auxílio externo, embora tenha manifestado desconforto físico na área atingida. Posteriormente, a artista confirmou que "está bem" apesar do episódio e da necessidade de avaliação médica presencial, além de refletir sobre a fragilidade das situações do cotidiano e afirmou que o acidente serviu como alerta.

“Em um segundo e da forma mais burra tudo pode mudar. Graças a Deus, não aconteceu nada. Agora é dar graças infinitas e aproveitar os meus amores. Já prometi a eles abandonar as artes circenses perigosas”, declarou.

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