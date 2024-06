Anahí manda indireta para Christian Chávez: 'A memória vai se perdendo'

Christian Chávez desembarcou no México nesta segunda-feira (10) após visitar o Brasil e respondeu, ainda no aeroporto, sobre os boatos de que Anahí teria algum envolvimento no desvio de dinheiro da "Soy Rebelde Tour". Os vídeos do cantor circularam imediatamente nas redes sociais e a ex-RBD usou o X para se defender e mandar indiretas ao artista.

VEJA MAIS

Nos vídeos, Christian responde aos boatos sobre brigas com a ex-colega de banda e diz que ele e os outros integrantes são todos irmãos. Segundo ele, não existem motivos para desavenças. O cantor também foi questionado sobre o suposto envolvimento da cantora no desvio de dinheiro da turnê e colocou um ponto final no boato.

O ex-RBD afirmou que a questão envolvendo a turnê e o nome de Anahí é delicada, preferindo deixar na mão dos advogados. "Eu, de todas essas coisas, não posso dizer nada, porque são fofocas. Eu sei que [o assunto] é delicado. Por isso, é melhor que as pessoas [responsáveis] se encarreguem da parte legal, e nós fazemos o que sabemos fazer que é entreter o público. Temos nosso grupo no WhatsApp e estamos aí", respondeu.

Depois da repercussão da entrevista, a intérprete de Mia comentou sobre o assunto em seu perfil no X, reagindo às falas do mexicano. “Não se trata apenas de fofoca. É absolutamente falso. [Foi uma] resposta pouco clara. Infelizmente, a memória vai se perdendo”, escreveu ela.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)